Türkiye'den Para Kaçıranlara Büyük Operasyon

Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi

417 Kişiden 216’sı Yakalandı

İstanbul’da mali suçlara yönelik yapılan şafak operasyonunda çok sayıda ilde yüzlerce kişi gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip sonucunda para akladığı öne sürülen kişilerin bulunduğu adreslere yönelik operasyon için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin önünde toplandı.Çok sayıda ekip tespit edilen adreslere doğru yola çıktı. İstanbul'un çeşitli illçeleri ve diğer illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen şafak operasyonunda girilen adresler didik didik arandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alanlara yönelik başlatılan soruşturmada 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Operasyonda 216 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.