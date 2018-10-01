Viranşehir'de de 71 bin metrekarelik park yapım çalışmalarını hızla devam eden Büyükşehir, bu uygulamaları ile takdir topluyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, alt ve üst yapının yanı sıra sosyal yaşama yönelik projelerinde dur durak bilmiyor. 'İlçeleri ile birlikte kalkınan bir Şanlıurfa' hedefi ile tüm ilçelere semt pazarları, spor kompleksleri, prestij caddeleri, arıtma tesisleri ve kent parkları yapan Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir için planladığı çalışmalarında planlama doğrultusunda yoluna devam ediyor.

BAŞKAN ÇİFTÇİ, VİRANŞEHİR'DE

Viranşehir'e giderek projeleri yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmaları halka anlattı. Gezisine ilk olarak esnaf gezisi ile başlayan Başkan Çiftçi, gün içerisinde 71 bin metrekarelik Viranşehir Kent Parkına giderek fiziki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Burada bir değerlendirme yapan Başkan Çiftçi, "Viranşehir halkı her zaman hizmetin en iyisini hak ediyor" dedi.

Haziran ayında yapımına başlanan parkta büyük gelişme kaydedildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Nihat Çiftçi, "Büyükşehir olarak Viranşehir tarihinin en büyük parkını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

İlçemizde ekim ayı itibari ile de kazı çalışmalarını bitiriyoruz. İlçemiz için 2018 yılı planlamasında ne yer alıyorsa onu yaptık. Her zaman çalışkan bir kadro olarak ilçelerimiz için gecemizi gündüzümüze kattık. Şimdi de Bahçelievler mahallesi ile Yenişehir mahallemiz arasında yer alan parkımızı inceledik.

Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol gösterdiği millet parkları planlaması ile ilçelerimize de bu hizmeti getiriyoruz. Viranşehir Kent Parkımızı 2019'un ilk döneminde tamamlanarak halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

"HİÇ KİMSE BİLGİ KİRLİLİĞİ OLUŞTURMASIN"

Başkan Çiftçi açıklamasında özellikle bilgi kirliliği oluşturulmaması gerektiğini söyledi. Başkan Çiftçi, "Çalışmalarımız devam ediyor ve önümüzdeki çalışmalar da yeniden planlanıyor. Hiç kimse bilgi kirliliğini oluşturmasın. Ülkemizin kaynakları tabi ki önemli. Kaynakları doğru planlayacağız ve sağlam işler yapacağız" şeklinde konuştu.Başkan Çiftçi, park incelemelerinin ardından ilçe merkezindeki alt yapı çalışmalarını gezdi.