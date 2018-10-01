Sosyal Bilimler MYO Öğretim Yılına Başladı

Eyyübiye Kampüsü Mehmet Akif Ersoy konferans salonunda örgün öğrenimler için 10.30 ve ikinci öğretimler için 17.30’ da düzenlenen programlara, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, müdür yardımcıları Öğr. Gör. S. Sabri Kürkçüoğlu ve Öğr. Gör. M. Sami Belet, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tanıtım filmigösterimi ile başlayan program, yüksekokul Müdürü Prof. Dr.Necmettin Elmastaş’ın açılış konuşması ile devam etti. Yeni gelen öğrencilere seslendiği konuşmasındaProf. Elmastaş;“Burada sizi en iyi şekilde yetiştirip mezun etmek istiyoruz. 2 yıl gibi kısa bir sürede birçok farklı disiplini tecrübe ederek üniversite eğitiminizi tamamlayacaksınız. Teorik dersler yanında uygulama çalışmalarına, sosyal ve kültürel faaliyetlere mutlak surette katılmanızı ve kendi alanınızda iyi bir donanımla okulu bitirmenizi istiyoruz. Bu süreçte bireysel olarak kendinizi geliştirmeniz iş hayatına atılmanızda size önemli avantajlar sağlayacaktır.Yine bu süreçte zamanı savuranların değil, zamanın kıymetini bilenlerin ve işini iyi yapanların sektörde önemli avantajlar edindiklerini görüyoruz. Bu minvalde sizlerehoş geldiniz diyor eğitim hayatınızda hepinize başarılar diliyorum” dedi.Bölüm hocalarının hoş geldiniz konuşmaları ve Öğr. Gör. Hasan Kırmızı’nın yaptığı sunumun ardından program, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.