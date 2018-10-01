Urfalı Vekilin, Erdoğan Protestosunu Kılıçdaroğlu Durdurdu

Konuşmasının son bölümünü ekonomiye ayıran Erdoğan’a bu sırada CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından tepki geldi. Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Tanal yerinden bağırarak Erdoğan’ı protesto ederken Tanal’ın tavrına ilk müdahale CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.
ELİYLE DUR İŞARETİ YAPTI
Ön sırada oturan Kılıçdaroğlu arkasına dönerek Tanal’a eliyle dur işareti yaptı.
ALKIŞLARLA UĞURLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını AK Parti ve MHP milletvekilleri ayakta alkışladı. Erdoğan’ın konuşmasının ardından Genel Kurul’a 15 dakika ara verildi.
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