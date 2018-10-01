Suruç MYO’da Güvenlik Tedbirleri Toplantısı

Suruç MYO’da 2018-2019 eğitim öğretim yılında Yüksekokulda uygulanacak güvenlik tedbirleri hakkında toplantı gerçekleştirildi.Yüksekokulda meydana gelmesi muhtemel olayları önlemek ve yüksekokul içinde öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için alınması gereken tedbirleri görüşmek amacıyla yapılan toplantıya Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Han Özdemir, Emniyet Müdür Vekili Mehmet Güler, İlçe Jandarma Komutan Vekili Çağım Barış Türüdü ve Yüksekokul müdürü ile yardımcıları katıldı.Toplantıda yüksekokul içerisinde ve çevresinde huzurlu eğitim ortamının devam ettirilmesi konuları ele alındı. Alınacak tedbirlerin yüksekokul ve ilçedeki diğer kurumların eşgüdüm içerisinde hareket edilmesinin önemine değinilen toplantıda ayrıca yüksekokulun tanıtımı ile sorunları hakkında bilgiler verilerek beraber atılacak adımlar hususunda fikir alış verişi yapıldı.