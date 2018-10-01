Şutso’da Stratejik Plan Çalışmaları Devam Ediyor

Akreditasyon sürecini geçiren Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ŞUTSO) Akreditasyon İzleme Komitesi, ŞUTSO Stratejik Plan Çalışmaları kapsamında toplantılara devam ediyor.

Akreditasyon İzleme Komitesi, iç ve dış paydaşların katılımıyla düzenlenen çalıştayların ardından ŞUTSO'nun gelişme alanlarının tespiti ve stratejik amaç ve hedeflere yönelik olarak gerçekleştirilecek faaliyet ve projelere dair planlamalar için ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Kadir Kılıçoğlu, Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Üyeleri Cevahir Asuman Yazmacı, Selçuk Karakuş, Meclis Üyesi Mustafa Işık ile Genel Sekreter Vekili Nihal Dörtkardeş’in katılımıyla ŞUTSO Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın mevcut durumu ile akreditasyon gereği mevcut durumları analiz edildi.