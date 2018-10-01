Suriyeliler;Polis ve Belediye Bize Yardımcı Olmuyor

Betam, " SURİYELİ ÇALIŞANLAR VE İŞGÜCÜ PİYASASINDA AYRIMCILIK " başlıklı araştırma notunu yayımladı. https://t.co/jQymzPkzAf — Betam (@Betam_) 24 Eylül 2018

'ÇALIŞMA ARKADAŞLARINDAN KÖTÜ MUAMELE GÖRENLER VAR'

'POLİS VE BELEDİYE YARDIMCI OLMUYOR'

Betam'dan üç akademisyen 18-29 yaş grubundaki 1000 Suriyeliyle görüşerek 'Suriyeli Çalışanlar ve İşgücü Piyasasında Ayrımcılık' başlıklı bir rapor hazırladı.Ankete yanıt veren Suriyeli sığınmacılar, kendilerine Suriyeli oldukları için ayrımcılık yapıldığını belirterek patronları ve iş arkadaşlarının davranışlarından yakındı.​Raporda, sığınmacı işçilerin, Türk işçilerden daha az ücret aldığı bilgisine de yer verildi. Diken'in aktardığı habere göre, araştırmanın sonuçlarından satır başları şöyle:— Genç Suriyeliler, iş teklifi alma ihtimallerinin Türk gençlere göre daha düşük olduğunu, Türk gençlerden daha düşük ücretlere daha uzun süreler çalıştıklarını, fazla mesai ücreti alamadıklarını ve mola sürelerinin bile daha kısa olduğunu belirtti.- Patron ya da yöneticilerinden kötü muamele görenler olduğu gibi çalışma arkadaşlarından kötü muamele görenler de bulunuyor.— Anket verilerine göre İstanbul işgücü piyasasındaki Suriyelilerin yarısı Türk çalışma arkadaşlarına kıyasla daha düşük ücretlere çalıştığını, yaklaşık dörtte biri Suriyeli olduğu için işe alınmadığını düşünüyor.— Benzer şekilde genç Suriyelilerin yüzde 24'ü patronunun ya da yöneticisinin, yüzde 18'i çalışma arkadaşlarının kendisine kötü muamelede bulunduğunu aktardı.— Görüşme yapılan çalışan ve işsiz olan bireyler kendilerine düşük ücretlerin ve kötü çalışma koşullarının teklif edildiğini ifade ederken, her dört Suriyeliden biri sadece Suriyeli oldukları için bazı işverenlerin onları geri çevirdiğini söyledi.— Araştırma kapsamında firma ve işletmelerle yapılan görüşmeler, diğer çalışanlardan ve müdürlerden gelen kaygılardan dolayı Suriyelilerin işe alımı konusunda tereddüt edildiğini gösteriyor.— Özellikle müşteri ile birebir iletişimi gerektiren işlerde, müşterilerde olumsuz bir algı oluşmasına dair endişe ve dolayısıyla müşteri kaybı korkusu da Suriyeli istihdamının önündeki engellerden olduğu araştırmaya yansıdı.- Genç Suriyeli erkeklerin ortanca aylık ücreti 2017'de 1400 lira, kadınların ise 1300 liradır. Genç Suriyeli erkeklerin yarısı, kadınların ise dörtte üçü asgari ücretten az kazanmaktar. Buna karşın İstanbul'da aynı yaş grubunda ortanca aylık ücret 1660 lira.— Araştırmada İstanbul işgücü piyasasındaki genç Suriyelilerin maaş suistimaline karşı koruma mekanizmalarından yoksun oldukları görüldü.— Bazı katılımcılar polis ve belediye yetkilileri gibi üçüncü kişilere şikâyette bulunmalarına rağmen ne memurların ne de kuruluşların müdahil olduğunu, kimsenin onlara yardım etmediğini öne sürüyor.— Herhangi bir okulu bitirmeyenlerin yüzde 95.5'i ayrımcılığa maruz kaldığını belirtirken bu oran lise mezunları arasında yüzde 74.1'e geriliyor. Bununla birlikte, oranın üniversite mezunları arasında yüzde 80 civarında olduğu belirtildi.— İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü ve Mülteciler Derneği'nin verilerine göre, 21 Haziran itibariyle Türkiye'de kayıtlı 3 milyon 353 bin 462 Suriye uyruklu sığınmacı var.