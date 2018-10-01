Taşaltın, Konu İslam Dini Olunca Onu Karıştırma Diyorlar

İlahiyat Fakültesi toplantı salonunda düzenlenen 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr Murat Akgündüz: “İlahiyat fakültelerinin vazifesi yanlış din algılarını yıkıp, sahih ve doğru din bilgisi vermektir. Biz bunu verecek fertleri yetiştirebilirsek, topluma en iyi bir şekilde hizmet vereceklerine inanıyorum. Öğrencilerime tavsiyem şudur; hocalarından azami şekilde istifade etsinler, özellikle öğrencilik dönemini çok iyi şekilde değerlendirsinler. İlahiyat bittikten sonra akademisyen, din kültürü öğretmeni ve diyanet teşkilatında en iyi hizmeti yapabilmeleri için üniversitemizden en iyi şekilde faydalanmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.Daha sonra kürsüye çıkan Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ramazan Taşaltın İlahiyat Fakültesi öğrencilerine okudukları okulun önemini anlattı.Dinin, hayatın prensibi olduğunu ve bunu hayatlarında uygulamaları gerektiği üzerinde duran Rektör Taşaltın; "Din vicdanlarda kalsın diyorlar, peki biz ticaret yaparken, alışveriş yaparken, nasıl davranacağız? İslam dini denince akla hemen tahribat geliyor, peki masonluk bir din değil mi? Ateizm, Yahudilik, Hıristiyanlık din değil midir? Allah'ın katında hak din İslamdır. Birçok din var. Gelip burada kulüp kurmak istiyorlar. Soruyoruz özgür düşünce diyorlar. Aslında araştırılsa, aramıza sokulmak istenen sapkın inancın uzantıları oldukları ortaya çıkıyor. Bu inançlarını özgür düşünce adı altında yaymak istiyorlar. Ama konu İslam dini olunca onu karıştırma diyorlar. Türkiye'de en büyük tarikat mason tarikatıdır. Türkiye'deki bütün darbe ve tahribatlarda bu tarikatın izini bulabilirsiniz?Onun için ben de diyorum ki İlahiyat fakülteleri çok çok önemlidir. Sizlere çok önemli görev düşüyor. Sizler bu gri ortamı şeffaf bir şekilde ortaya çıkarıp hak din İslamı anlatacak olanlarsınız. Okul bitip öğretmen olunca, bütün çocuklar sizin tedrisatınızdan geçecek. O çocuklara gerçek İslam'ı anlatmanızı bekliyorum. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Programa Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bürhan Akpunar, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr Murat Akgündüz, Üniversite Genel Sekreteri Abdulhalim Dündar, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.