Eyyübiye Belediyesi, Uclg-Mewa Çalıştayına Ev Sahipliği Yaptı

Eyyübiye Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı ‘’BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırma Projesi Çalıştayı’nın açılışı, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin katılımı ile yapıldı.UCLG-MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Doğu ve Batı Asya Teşkilatı) ve WALD (Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademi Vakfı) koordinesinde 22 belediyede gerçekleştirilecek olan pilot uygulama sahalarından biri olan Eyyübiye Belediyesi, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırma Projesi Çalıştayı”na ev sahipliği yapıyor. 22 belediyenin çalıştaylarından oluşan projenin 5.si Şanlıurfa’da gerçekleşti. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırma Projesi Çalıştayı’’nın açılışı bugün Eyyübiye Belediyesi Millet Kıraathanesi Kitap Otağı’nda gerçekleşti. 1-2 Ekim arası devam edecek olan çalıştayda, Türkiye’deki belediyelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde ne durumda olduklarını öğrenmek ve neler yapılabileceği konusunda fikirler üretmek amacı yürütülüyor.

‘’BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırma Projesi Çalıştayı’’nın açılışında konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci,” Birleşmiş Milletler ile 2015-2030 yılları arasında ortaya koyduğu sürdürülebilir kalkınma hedefleri vardır. Bu hedefin içerisinde yerel yönetimlerin çok ciddi bir ağırlığı vardır ve bu hedeflere de tabiî ki sadece gelişmiş ülkeler değil, BM’ye ait tüm ülkeler katılmak zorundadır. Buna yönelik sizin aksiyon almanız gerekmektedir. Ülkemizde aynı şekilde bu bin yıllık hedefler konusunda da çalışmalar yürütmüştür. Yine Kalkınma Bakanlığımız şuan da 11. Kalkınma Planı kapsamında da yine bu hedeflere uygun çalışmalar yürütmektedir. Biz de Eyyübiye Belediyesi olarak, 2018 Mart ayında ‘’BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’’ni desteklediğini beyan eden meclis kararı da aldık. Bu çalışmalar yürütülürken de UCLG-MEWA ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademi Vakfı koordinesinde 22 belediye ile yürütülen bir çalışmaya ortak olduk. Bu çalışma kapsamında da Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırma Projesi Çalıştayı düzenlenmesi uygun görüldü. Bu çalıştay kapsamında bir aradayız. Umarım burada yapılacak olan çalışmalar bu kalkınma hedeflerine uygun olarak yapılır ve bu hedeflerin yakalanması konusunda da umarım ciddi katkılar sağlar. Katılımcıların sağlayacağı destekten dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. “dedi.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırma Projesi’nin 5.sinin düzenlediğini söyleyen UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz ise,” Projemiz 22 belediyenin çalıştayından oluşan bir proje. Yılsonuna kadar sürecek olan bir proje. Mersin’de, Mezitli’de, Sancaktepe’de ve Karesi’de yaptık. Bizim amacımız bu çalıştayların tamamını bitirdiğimizde Türkiye için elimizde bir resim oluşması, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde belediyelerimiz ne durumda. Hem onu görmek hem de bundan sonrası için bu belediyeleri pilot olarak düşünüp yine bu belediyeler üzerinden daha fazla nasıl çalışmalar yaparız ve bir sonraki aşamada bu farkındalık faaliyetlerini bölgemize nasıl yayarız bunu hedeflemek ve bu doğrultuda çalışmalar yürütmek. Sadece Türkiye’de sınırlı kalmayıp İran’ı, Lüblan’ı ve Ürdün gibi ülkeleri nasıl hareketlendiririz amacında olacağız. Biz burada verimli bir çalışma yapabilmeyi umuyoruz. Eyyübiye Belediyesi ile önceden beri devam eden tanışıklığımızın burada bize faydalı olacağını düşünüyorum. Sizlerin de katılımı ile 2 gün boyunca verimli bir çalıştay geçirmeyi umuyoruz.” Şeklinde konuştu.