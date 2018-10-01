Gülebak, İfade ve Basın Özgürlüğü Paneline Katıldı

Tahir Gülebak, katıldığı "Ifade ve Basın Özgürlüğü" konulu panel için şunları söyledi.“İfade ve basın özgürlüğü ‘Press For Freedom’ toplantısı için Ankara’dayız.İngiltere Büyükelçiliği ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin ortaklaşa düzenlediği, “Özgürlük için Basın 2018 Raporu Değerlendirme Toplantısı”na katıldık. BİK üyesi Mustafa Aslan, “Anadolu Basını ve Özgürlükler”, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, “Medyada yaşanan gelişmeler ve etik değerler” konulu çok önemli birer konuşma yaptı. İngiltere Büyükelçiliği müsteşarı Boukaze-Khan da toplantıya katıldı. Son derece yararlı bir toplantı oldu.”