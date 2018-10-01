Şanlıurfa'da, 2 Türk Kardeşin Öldürülmesiyle İlgili 21 Kişi Adliyede

Ne Olmuştu?

Eyyübiye ilçesinde 2 kişinin öldüğü ve 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada sonra, sosyal medyadan provokasyon yaptığı ileri sürülen ve aralarında çocukların da olduğu 21 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan 21 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Merkez Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesinde iki gün önce iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmış, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınmıştı. Güvenlik önlemleri amacıyla da aynı gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.