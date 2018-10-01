Urfalı 2 Kardeş Denizde Boğuldu

Urfalı 2 Kardeş Halil ve Burhan, Antalya’da girdikleri denizde boğularak hayatlarını kaybettiler.Olay, Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Payallar sahilinde meydana geldi.İddialara göre,yüzmeyi bilmeyen 2 kardeş denize girdi.Kardeşlerden biri bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.Diğeri de kardeşinin yardımına gitti.2 Kardeş bir süre suda çırpındıktan sonra,gözden kayboldu.Çevredekiler hemen suya atlayarak, 16 yaşındaki Halil İmen’i sudan çıkardı.Hemen hastaneye kaldırılan Halil İmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Suda kaybolan Burhan İmen için ise olay yerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Sahil Güvenlik ekipleri çağrıldı.Ekiplerin yaklaşık 1 saat çalışması sonucu, Burhan İmen’in cansız bedenine ulaşıldı.2 Kardeşin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.