Elektriğe, Doğalgaza Yeniden Zam

2 Ayda Zam Üstüne Zam

Elektrik ve doğalgaza zam geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tarifesini artırdı. Bugünden (01.10.2018) geçerli olmak elektriğe konutlarda yüzde 9; ticarethane ve sanayi tesislerinde yüzde 18.4 oranında zam yapıldı.Vatandaş ağustos ve eylül ayında yapılan zamlara tepki gösterirken 2 ay içinde aynı zam tekrardan geldi. BOTAŞ, ağustos ve eylül aylarında da konutta yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam yapmıştı.