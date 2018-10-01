Başkan Tüysüz’den Olaylara İlişkin Açıklama

Perşembe akşamı ilimizde gençler arasında yaşanan tartışma nedeniyle çıkan kavga sonucu 2 kişi vefat etmiş, 3 kişi ise yaralanmıştır. Olayla ilgili 8 kişi kullanılan silahlarla birlikte gözaltına alınmıştır. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Zaman zaman vatandaşlarımız arasında da benzerleri maalesef meydana gelen siyasi ve etnik bir yönü de olmayan adli bir vakaanın farklı yönlere çekilmesi çabasını doğru bulmuyoruz.
Olayın akabinde sosyal medyada başlatılan provakatif kampanyalarla kentimizde esnaflık yapan Suriye’li misafirlerimizin işyerlerine yönelik saldırılara varan tehlikeli bir gerginliğe çanak tutan eylem ve söylemleri Şanlıurfa Barosu olarak doğru bulmadığımızı ve kaygıyla izlediğimizi belirtmek istiyoruz. Aslında bireysel bir kavgadan kaynaklanan böyle bir suçta, olayın taraflarıyla ve ceza hukukunda soruşturma makamlarının yapacağı işlemlerle sınırlı kalması gereken bir durumun toptancı bir yaklaşımla ve ayırımcılığa varan bir tarz ile ele alınmasını sanki kentimizde yaşayan 500-600 bin Suriyeli cinayet işlemiş gibi algı yaratılmasını doğru bulmadığımızı, bunun kimseye bir yararının da olamayacağının altını çizmek istiyoruz. Aksine bu tarz yanlış algıların bugüne kadar ülke ve şehir olarak gösterilen kucaklayıcı duruşu heba edeceği gibi tehlikeli bir gerginliği tırmandırma ve insanlar arasında ayrıştırma ve kutuplaştırma dışında bir amaca hizmet etmeyeceği de açıktır. Bu nedenle başta siyasiler olmak üzere politika yapıcıları, STK temsilcilerini ve tüm hemşehrilerimizi ayrımcılığa neden olacak her tür eylem ve söylemden uzak durma konusunda duyarlılığa davet ediyoruz. Bu vesileyle ilgili devlet kurumlarını savaştan kaçarak şehrimizde misafir konumunda bulunan ciddi sayıdaki mültecilerin yarattığı kapasite fazlasının toplumsal yapıda yarattığı sağlık, eğitim, sosyal ve ekonomik etkilerini analiz eden ciddi yapısal çözümleri hayata geçirmeye davet ediyoruz.
Halkımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeşlik duygusuyla hareket edeceğine inanıyor provokasyonlara mahal vermeyeceklerini diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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