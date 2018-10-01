Demirkol, Mahalle Mahalle Gezerek, Talepleri ve İhtiyaçları Yerinde Tespit Ediyor

Başkan Fevzi Demirkol, her fırsatta vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Hafta sonu mesaisini kırsal mahallelerde geçiren Başkan Demirko, her hafta sonu mahalle mahalle gezerek, talepleri ve ihtiyaçları yerinde tespit ediyor. Başkan Demirkol, bu kapsamda Çamlıdere kırsal Mahallesini ziyaret etti. Başkan Demirkol'a mahalle ziyaretinde Çamlıdere Mahalle Muhtarı Yasin Çiçek eşlik etti. Mahalle sakinleriyle görüşerek, taleplerini dinleyen Başkan Demirkol, esnafın da işyerlerini ziyaret etti. Görüştü esnafla sohbet eden Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak yaptıkları faaliyetleri de aktardı.

Mahalledeki ihtiyaçları da belirleyerek, ilgili birimlere talimat veren Başkan Demirkol’a, vatandaşlarla çalışmalardan duydukları memnuniyeti de dile getirdi. Başkan Demirkol, gezi ve incelemelerini tamamlamasının ardından mahalleden ayrıldı.