Urfa'da Korkunç kaza, 2 Yaşındaki Kızına çarptı

2 Yaşındaki Kızına Çarptı

Hastanede Hayatını Kaybetti

Olay dün, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana geldi. Gürakar Mahallesinde ikamet eden bana Mehmet Ali Bağdaş, kamyonetini park etmek istedi. baba, kamyonetin arkasında duran 2 yaşındaki kızını Hülya Bağdaş’ı fark etmeyerek çarptı.Durumu daha sonra fark eden baba, hemen acil servis ekiplerine haber verdi. olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri küçük kızı hastaneye sevk ettiler.Siverek Devlet Hastanesi Acil Bölümüne sevk edilen 2 yaşındaki Hülya Bağdaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.2 yaşındaki küçük Hülya’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.