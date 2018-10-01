Fırsatçılar İş Başında, İthal Ürüne Yerli Malı Muamelesi

Doların Yükselmesi Fırsatçıları DoğurduDoların yükselmesini fırsat bilen bazı işletmeler ürünlere zam yaparak vatandaşı zor durumda bırakma yoluna gitmiş, yerli ürünlerin üretimini dahi doların yükselmesi ile bağlantılı kılmıştı.
Son olarak Ticaret Bakanlığınca uygulamaya koyulan yerli malları ayırt edici etiketlerde sahtecilik yapan bazı işletmeler, ithal malları yerli malı gibi göstermeye çalışması vatandaşı kızdırdı.
Sosyal medyada dolaşan bazı fotoğraflarda vatandaşız zekası ile dalga geçen bazı işletme sahipleri büyük eleştirilere neden oldu.
Hem İthal Hem de Yerli!Fiyat etiketinin üzerinde “İthal Muz” yazan bir markette aynı etiketin üzerinde muzun yerli malı olduğu ibaresine de yer verildi.
Bir başka ürün ise COCA COLA ve CAPPY içecekleri oldu. bu içeceklerin etiketlerine de yerli üretim ibaresi eklendi.
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