Fırsatçılar İş Başında, İthal Ürüne Yerli Malı Muamelesi

Doların Yükselmesi Fırsatçıları Doğurdu

Hem İthal Hem de Yerli!

Halkın Zekasıyla Oynuyorlar

Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de üretilen yerli malları daha kolay ayırt etme amacıyla fiyat etiketlerine Türk Malı olduğunu gösteren işaretler koyulması talimatı gelmişti. Bunu fırsat bilen bazı marketler ithal ürünleri Türk Malı olarak gösterip vatandaşı kandırma yoluna gittiler.Doların yükselmesini fırsat bilen bazı işletmeler ürünlere zam yaparak vatandaşı zor durumda bırakma yoluna gitmiş, yerli ürünlerin üretimini dahi doların yükselmesi ile bağlantılı kılmıştı.Son olarak Ticaret Bakanlığınca uygulamaya koyulan yerli malları ayırt edici etiketlerde sahtecilik yapan bazı işletmeler, ithal malları yerli malı gibi göstermeye çalışması vatandaşı kızdırdı.Sosyal medyada dolaşan bazı fotoğraflarda vatandaşız zekası ile dalga geçen bazı işletme sahipleri büyük eleştirilere neden oldu.Fiyat etiketinin üzerinde “İthal Muz” yazan bir markette aynı etiketin üzerinde muzun yerli malı olduğu ibaresine de yer verildi.Bir başka ürün ise COCA COLA ve CAPPY içecekleri oldu. bu içeceklerin etiketlerine de yerli üretim ibaresi eklendi.Duruma tepki gösteren vatandaşlar; “Halkın zekasıyla dalga geçip, Türkiye’nin yaşadığı bu zor süreci bile fırsata çevirenler. Biz bunlara vatan haini diyoruz. Bir etikete hem ithal hem de yerli ibaresi koymak nasıl bir zeka ürünüdür. Nerede kaldı Bakanlığın çıkardığı uygulama?” yorumunda bulundu.