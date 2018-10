Urfa’da ki Suriyelilere Kritik Uyarı

HUKUK DIŞI HİÇBİR EYLEME MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 27 Eylül 2018 tarihinde yaşanan, iki vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan olaylar akabinde provokasyonlara karşı geniş tedbirler alan Şanlıurfa Valiliği, dün vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunurken, bugün de Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli kanaat önderleri, alimler ve STK başkanları ile yapılan toplantıda Suriyelilere uyarılarda bulundu.Toplantıda bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, devletin tüm kurumlarıyla büyük bir kararlılık içerisinde hareket ettiğini ve hukuk dışı hiçbir eyleme, harekete ve davranışa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi. Vali Erin, Şanlıurfa’nın bir huzur ve hoşgörü şehri olduğunu, şehrin huzur ve güvenini bozmaya odaklanmış hukuk dışı hiçbir harekete müsade edilmeyeceğini ve hukuk içerisinde gerekli işlemlerin yapılması için büyük hassasiyet gösterildiğini kaydetti.Şehrin huzur ve güvenini bozan hiçbir hukuksuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Vali Erin, olayı bahane ederek sosyal medya aracılığı ile vatandaşları tahrik etmeye kalkışan provokatif girişimlere karşı da tedbirler alındığını söyledi. Vali Erin, şehrin huzur ve güvenini sağlamak amacıyla devletin tüm kurumlarının büyük bir titizlikle çalıştığını, sokaklarda huzursuzluk çıkarmak isteyenlerin gözaltına alındığını, bu kapsamda sosyal medya hesaplarının da takip edilerek, halkı kin ve nefrete teşvik eden, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 20 kişinin gözaltına alınarak, adli mercilere sevk edildiğini ifade etti. Suriye vatandaşlarının da sosyal medya üzerinden kışkırtma ve tahrik içerikli paylaşımlarda bulunmaması konusunda katılımcıları uyaran Vali Erin, toplantıya katılan Suriyeli kanaat önderlerinin kendi çevrelerine bu hususları önemle aktarmalarını rica etti.Vali Erin, çok kritik bir süreç yaşandığını ve bu kritik süreçte yaşanan sorunların sadece Şanlıurfalıları ve burada yaşayan Suriyelileri ilgilendiren bir sorun olmadığını söyledi.Sorunun, bütün insanlığı ve İslam ümmetini çok yakından ilgilendirdiğini, herkesin kendine çekidüzen vermesi gerektiğini kaydeden Vali Erin, “İnsanlık aslında bir sınav veriyor. Maalesef, İslam ülkeleri de dahil olmak üzere bu sınavdan geçemeyip, kardeşlik hukukunun tesisi konusunda inisiyatif alamayıp, hak ile batıl şeklinde ayrılan bir çok İslam ülkesi olduğunu büyük bir hayal kırıklığı ile görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, İslam ülkelerinde yaşanan savaş, yıkım ve zorbalığın başladığı günden bugüne, bütün Müslümanları birliğe, beraberliğe ve bütün insanlığı bu haksızlık, yıkım ve savaşa karşı durma çağrısını dile getirdi ve aradan geçen zaman içinde gerek Türkiye’de gerekse uluslararası platformlarda bunu en net ve açık bir şekilde dile getiren ve ısrarla sürdüren tek lider durumundadır” dedi.Türkiye’nin, Suriyelilere kardeşlik hukuku çerçevesinde kapılarını ardına kadar açtığını ve misafir ettiğini hatırlatan Vali Erin, burada yaşayan Suriyelilerin misafirliğin gereklerini yerine getirmesi gerektiğini hatırlatarak, “Günübirlik yaşamaktan sıyrılıp, daha planlı yaşayacak şekilde çeşitli önlemleri ve tedbirleri hayata geçirmiş olacağız. Sonuçta biz ev sahibiyiz, buradaki insanlar sizin ev sahibiniz. Suriyeli kardeşlerimiz de bu ev sahiplerinin misafirleridir. Hepimizin geleneğinde, örfünde, adedinde misafir gittiğimiz bir yerde misafirlik kurallarına tabi olmak vardır. Hiç birimiz misafir olarak gittiğimiz bir evde, ev sahibini rahatsız edecek nitelikte bir harekette, eylemde, söylemde bulunmayız. Bu, ev sahibine olan hürmettendir” diye konuştu.Şanlıurfa’da yaşayan Suriyelilerin, buradaki vatandaşları rahatsız eden, rahatsızlık veren bazı davranış ve tutumları olduğunu hatırlatan Vali Erin, “Rabia Meydanı ve çevresi, Suriyeli kardeşlerimizin yoğun şekilde yaşadığı bir mahalleye dönüşmüş durumda. Şehitlik’te, Osmanlı mahallesinde, Bahçelievler mahallesi de dahil olmak üzere Suriyeli kardeşlerimizin haklı olarak birlikte yaşama gereksiniminden kaynaklanan bir birikim ve toplanma alanları oluştu. Ama kime sorarsanız sorun, çarşıdaki esnaftan, komşu olarak yaşadığınız Şanlıurfalı yerli vatandaşın hepsi, şunları söyleyecektir. Bizler en geç sabah sekizde başlayıp, akşam altı, yediye kadar aralıksız çalışan bir çalışma düzenine sahibiz. Gece de belli bir yaşın üzerinde olanlar saat dokuz on gibi yatarlar, sabah ezanında da kalkarlar. Biraz daha genç olan nüfus ise en geç oniki, birde evine çekilir ve sabah kalkar işine, okuluna gider. Gezdiğimiz, ziyaret ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin yoğun olduğu yerlerde gece ikide, üçte Suriyeli kardeşlerimizin sokaklarda yaşamına gündüz gibi devam ettiğini görüyoruz. Kendinizi o alanda yaşayan ve gündüz çalışmak zorunda kalan Urfalı kardeşlerinizin yerine koyun. Bu yoğun bir şikayet konusudur” dedi.Vali Erin, Şanlıurfa’da yaşayan Suriyelilerin, burada yaşayan ev sahiplerinin yaşam tarzlarına saygılı olmaları, açık alanlardan, parklardan ve sokaklardan istifade etmek isteyenlerin, yazılı olmayan belli kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.Parklarda ve sokaklarda gelişigüzel vakit geçirmelerinden, giyim kuşamlarına, nargile tüttürmelerinden yüksek sesle müzik dinlemelerine kadar Suriyelilerin tepki çeken bir çok davranış ve tutumunu değiştirmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Vali Erin’in açıklamalarını tercüman aracılığı ile dinleyen Suriyeli kanaat önderleri de Vali Erin’in konuşmasından sonra söz alarak, üç gün önce yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybettiği olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdiler.Kanaat önderleri, alimler ve STK temsilcileri olarak kentte yaşayan tüm Suriyelilere ulaşmalarının mümkün olmadığını kaydeden katılımcılar, yine de bu konuda üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydederek Türkiye Cumhuriyetine ve Şanlıurfalılara duydukları minneti, her türlü tedbirde Türk Devletinin yanında olduklarını ve ilk gün olduğu gibi bugün de her konuda yardımcı olacaklarını belirttiler.Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de, Şanlıurfa’nın 2011 yılından bu yana şehrini, evlerini, çarşılarını açtığını hatırlatarak, “Bizler kardeşiz, aynı coğrafyada yaşıyoruz. Kültürümüz ve tarihimiz bir. Kardeşlik hukuku içerisinde bir arada yaşıyoruz. Şanlıurfa şehri sizi samimiyetle ve tüm yüreğiyle misafir ediyor, bunu bilmenizi istiyoruz. İki aile arasında meydana gelen hadiseyi hiç kimsenin tasvip etmediğini biliyorum. Ancak kitle psikolojisiyle bu hadiseyi şehirde kullanmak isteyen kesimler olabilir. Güvenlik kuvvetlerimiz, suç teşkil eden hukuk sistemimizdeki cezası noktasında gerekli işlemleri yapmıştırlar ve yapmaya devam ediyorlar. Ancak biz şehri paylaşıyoruz, komşuyuz, işyerlerimiz var, aynı mahallede evlerimiz var. Sokağı paylaşıyoruz, çocuklarımız birbiriyle irtibat halinde. Tüm bunları düşündüğümüzde bizim birbirimize yardımcı olmaktan başka şansımızın olmadığını belirtmek isterim” dedi.Toplantıya katılan Suriyeli kanaat önderleri, alimler ve STK temsilcilerine seslenen Başkan Çiftçi, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu kardeşlerimize yaklaşımını, onun yereldeki temsilcileri olarak çok iyi biliyoruz ve farkındayız. Bu iyi niyet yaklaşımı, İslami bakış açısı ve kardeşlik hukuku hiçbir zaman Türkiye’de yürürlükte olan hukukun önüne geçip, suçu ortadan kaldıramaz. Onun için özellikle gençlerimize tavsiyelerimizin olması gerekiyor. Bu toplumun bir hukuku var, geleneği, göreneği, aile yapısı ve hassasiyetleri var. Aynı şekilde gelen kardeşlerimizin hakları var. Onların yaşamı için, hayata tutunma mücadeleleri var. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şunu gördüm, Şanlıurfalılar her zaman muhabbetle, sevgiyle, kardeşlik hukuku çerçevesinde olaylara baktılar” diye konuştu.Vali Abdullah Erin başkanlığında komisyon olarak çalıştıklarını ve hiç kimsenin tedirgin olmasına gerek olmadığını kaydeden Başkan Çiftçi, “Ama bize yardımcı olsunlar. İnancımız bir, kültürümüz bir, kardeşiz. İstenilen süre içerisinde kardeşçe bir arada yaşamaya devam edeceğiz. Bugünkü toplantımızın amacı, sizlerle işbirliği yapmak, hepimizin birbirimize yardımcı olmasını sağlamak, yanlış yapanları uyarmaktır. Bu ortamın selameti hepimiz için önemlidir” dedi.Üzücü olayın yaşandığı ilk andan bu yana olaya yaklaşımı, göstermiş olduğu üstün çaba ve iyi niyetli duruşu ile soğuk kanlı yapısından dolayı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e teşekkür eden Başkan Çiftçi, “Hepimizi derleyip toparlaması kadar önemli bir şey olmadığını düşünüyorum, huzurlarınızda Sayın Valimize ve Emniyet Müdürümüze, İl Jandarma Komutanımız ile tüm kolluk kuvvetlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında Polisevi’nde gerçekleşen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi ile Şanlıurfa’da ikamet eden Suriyeli kanaat önderleri, alimler ve STK temsilcileri katıldı.