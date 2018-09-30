Şanlıurfa’da Gölete Giren Çocuk Boğuldu

Siverek’te, gölete giren küçük çocuk, boğularak hayatını kaybetti.Olay, Şanlıurfa’nın Siverek İlçesine bağlı Çağdaş mahallesinde meydana geldi.İddialara göre,9 yaşındaki Musa İ., mahallerinin yakınında bulunan gölete girdi.Küçük Musa’nın gölette çırpındığını gören çevredekiler, suya atlayarak küçük çocuğu göletten çıkardı.Çok fazla su yutup nefessiz kalan Musa, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Küçük Çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adli tıpa kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.