Şanlıurfaspor - Kırklarelispor Maç Sonucu: 2-1

21’inci dakikada Halil İbrahim’in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cebrail, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.41’inci dakikada savunmanın hatasında topu alarak kaleciyle karşı karşıya kalan Can, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.70’inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmethan’ın vuruşunda top filelere gitti: 2-1.STAT: 11 NisanHAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Barkın Güdü (xx), Murat Erölmez (xx)ŞANLIURFASPOR: Ömer (xxx) - Samet (xx), Aykut (xxx), Benhur (xx) (Dk. 57 Feridun xx), Sercan (xx) (Dk. 74 Harun x), Can (xxx), Halil İbrahim (xxx) (Dk. 84 Selim x), Cebrail (xxx), Emre Özkan (xx), Onur (xx), Fevzi (xxx)KIRKLARELİSPOR: İbrahim (x) - Davut (xx), Müslüm (x), Ahmethan (xx), Hakkı (xxx), Caner (x) (Dk. 78 Abdurrahim x), Denis (x) (Dk. 78 Emre x), Mert (xx), Caner (xx), İlter (x) (Dk. 62 Yüksel x), YusufGOLLER: Dk. 21 Cebrail, Dk. 41 Can (Şanlıurfaspor) - Dk. 70 Ahmethan (Kırklarelispor)SARI KARTLAR: Halil İbrahim (Şanlıurfaspor) - Denis (Kırklarelispor)