BBP Genel Başkanı Destici’den Başkan Demirkol’a Ziyaret

Başkan Fevzi Demirkol; BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Şanlıurfa İl Başkanı Sabri Çavcı, BBP Gaziantep İl Başkanı İhsan Kaya ve teşkilat üyelerini makamında kabul etti. Genel Başkan Destici ile sohbet edip, Haliliye’de yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Demirkol, ziyaretlerinden dolayı Destici ve heyetine teşekkür etti.

Genel Başkan Mustafa Destici de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ileterek, ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Başkan Demirkol’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Genel Başkan Destici, şunları söyledi:

“Şanlıurfa’da olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Haliliye Belediyemizi ziyaret ettik. Başkanımız Fevzi Demirkol’a, hem yaptığı alt yapı ve üst yapı, hem de kültür hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Duyarlı bir belediyecilik anlayışı olduğunu, biraz önce yaptığı hizmetleri izleyerek gördük. Bu hizmetlerin artarak devam etmesini hem Şanlıurfa’mızın birliğine, beraberliğine hem de milletimizin huzur ve güvenliğine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.”

Başkan Fevzi Demirkol da, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Desteci beyefendi, bizleri ziyaret ettiler. Bu tevazuların, muhabbetlerinden, teşriflerinden dolayı kendilerine ve heyetine teşekkür ediyorum. İnşallah ileriki günlerde devletimizin bekası, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için aynı safta mücadele edeceğimizi, azimleri, inançları için teşekkür ediyorum.”