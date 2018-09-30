BBP Genel Başkanı Destici'den Şutso Yönetimi'ne Ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetimi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Direkçi ile ŞUTSO Meclis Başkanı Ahmet Altun karşıladı. Gerçekleşen ziyarette ilimizin mevcut durumu, sanayi, ticari ve ekonomik konuları, problemler, çözüm önerileri ve yerel gündem konuşuldu.

Sohbet ortamında gerçekleşen ve yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet, ŞUTSO'dan ayrıldı.