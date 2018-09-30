Çiftçi, “Yaşanan Müferit Olayı Linç Operasyonu Haline Getirmek İsteyenlere Fırsat Vermeyelim”

Yaşanan münferit bir olayın Şanlıurfa’da bir linç operasyonu haline getirmenin vatan hainliği olduğunu belirten Başkan Nihat Çiftçi, savaş ortamından ülkemize sığınan en fazla Suriyeli kardeşlerimizi misafir eden şehir olarak provokasyonlara gelmemeye davet etti.

ÇİFTÇİ, “İLGİLİ KURULUŞLARIMIZ İLE GEREKLİ OLAN TÜM ÇALIŞMALARI YÜRÜYÜYORUZ”

Açıklamasında Başkan Nihat Çiftçi, “Perşembe günü ilimiz Osmanlı Mahallesinde iki aile arasında çıkan münferit olaylarda Dağ ailesine hem başsağılı, ölen kardeşlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız olayın meydana geldiği saatten itibaren Şanlıurfa Valiliğimiz bünyesinde kurulan kriz masasında her türlü ihtiyaçlar noktasında faaliyetleri yürüttük. Cenazelerin defin işlemleri Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından yerine getirildi daha sonra aynı şekilde taziyelere gelen tüm misafirlerin masrafları da Büyükşehir Belediyesince karşılandı. Olayların ilk saatinden itibaren kamu görevlisi olarak elimizden geleni yapıyoruz, sosyal medyada çıkan haberler üzerine şehrimiz gerildi. Bizler sorumlu kişiler olarak bu tür durumlar karşısında hiçbir zaman metanetimizi yitirmeden ve yapılması gereken tedbirleri almak olduğunu biliyoruz. Şehrimizi sükûnete davet etme noktasında Valiliğimiz bünyesinde çeşitli toplantılar gerçekleştirildi. Hemde aynı şekilde Şanlıurfa üzerinde kötü emelleri olan davranışlara karşı durma kararı alındı. Bu günde aynı şekilde Suriyeli Dernek temsilcilerimizle bir araya gelerek nelere dikkat etmesi gerektiğini nasıl davranılması gerektiğini saatlerce görüşmeler yapıldı. Aynı şekilde 3 gündür Suriyeli esnaf kardeşlerimizin tedbir amaçlı iş yerlerinin kapalı kaldı”

“Şanlıurfa’mızın bir güvenlik kurulu var yasaların hukuk çerçevesinde el verdiği şekilde vatandaşlara hizmet eder. Büyükşehir Belediye Başkanlığına bu görev düştüğünde bu görevleri harfiyen yerine getirilir ve gerek duyulduğuna basınımız ile paylaşırız. Şehrimizin selameti için yapmamız gereken her şeyi yaparız ve bunları sosyal medya da paylaşmamız da doğru değildir”

“YAŞANAN MÜFERİT OLAYI LİNÇ OPERASYONU HALİNE GETİRMEK İSTEYENLER VAR”

Yaşanan münferit bir olayın Şanlıurfa’da bir linç operasyonu haline getirmenin vatan hainliği olduğunu belirten Başkan Nihat Çiftçi, “Şanlıurfa 7 yıldır çok önemli bir sınavı hep birlikte veriyor, savaş ortamından ülkemize sığınan en fazla Suriyeli kardeşlerimizi misafir eden şehir Şanlıurfa’dır. Ve Osmanlı mahallesinde meydana gelen münferit olay her yerde, her sokakta meydana gelebilecek bir münferit olaydan farksızdır. İki aile arasında yaşanan olay büyümüş ve istenilmeyen olaylar vuku bulmuştur. Fakat bunu Suriyelilere karşı bir linç operasyonuna dönüştürmek Şanlıurfa vatan hainliğidir. 7 Yıldır şehrimizde yaşayan Suriyeli kardeşlerimizi şehrimizin sukunetliğine yönelik bir bozucu eylemde bulunmadırlar, bireysel olarak yapılan suçlarda hukuk süresince işlem görerek gerekli cezai işlemler sağlanmıştır.

Büyükşehir Belediyesi olarak Suriyeli kardeşlerimize yönelik ve onların adaptasyonu ile alakalı olarak Göçler Şube Müdürlüğünü kurduklarını belirten Çiftçi, “Farklı bir kültürden geldikleri belli şehrin kullanımına yönelik her türlü faaliyeti yürütüyoruz ama Terör Faaliyetlerinde bulunan PKK, YPG, DEAŞ, İŞİD ve diğer örgütlere fırsat vermemiz lazım. Şehir hepimizin şehridir, bazı arkadaşlarımızın gelecek siyaset kaygılarından dolayı bu olayı çok büyütmektedirler. Çünkü yetkili organlar görevlerini yapıyorlar herkes görevinin başındadır. Türkiye hukuk devletidir, her kuruluşun kendine yüklemiş olduğu sorumluluğu yerine getirme vazifesi var”

“BU ŞEHİR HEPİMİZİN VE HEP BİRLİKTE KARDEŞÇE YAŞIYORUZ, PROVOKASYONLARA GELMEYELİM”

18 yıldır siyasette Şanlıurfa’ya hizmet veren bir kardeşiniz olarak Şanlıurfalı kardeşlerimize şöyle seslenmek istiyorum diyen Başkan Nihat Çiftçi, ”Bu şehir sizin, bu sokak sizin, hiçbir mevki ve makam bu sokakların hareketlenmesine zarar gelmesine ve itibarının zedelenmesine karşılık gelmez. Her mevki ve makam geçicidir esas olan şehirdir. Onun için olayları bir birine karıştırmamız lazım. Suriye’den gelen misafirlerimize yıllarca Şanlıurfalı kardeşlerimiz evlerini paylaştı, evlerini, şehirlerini paylaşıyorlar. Çünkü aynı coğrafyanın insanlarıyız, aynı kıblede aynı dini paylaşıyoruz, bizim kültürümüz ve tarihimiz bir. Bizler bu özelliğimiz ile gurur duyarken ve bu özelliğimizden dolayı Uluslararası toplumlar tarafından takdir görürken bu 7 yıllık emeği münferit bir olaydan dolayı hiçe götürmemiz lazım”

Sokaklara çıkmak ile kendi düşüncesine göre racon kesmek ile bu ülkede vatandaşlık olmaz, hepimiz bir birimizin hukukuna saygı göstereceğiz. Gelen misafirlerimizin de hukukuna saygı göstereceğiz hepsini aynı kefeye koymayacağız bu doğru bir yaklaşım değil. 524 bin resmi olarak Suriyeli kardeşimiz Şanlıurfa’da yaşıyor. Buradan Şanlıurfalı kardeşlerimize dikkat çekmek istiyorum, sakın ha sakın algılara gelmeyelim çünkü herkes Şanlıurfa’nın ilerlemesini istemiyor Şanlıurfa üzerinde çok farklı emelleri olan kesimler var” diye konuştu.