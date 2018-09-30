Bayık, Belediye Çalışanları İle Bir Araya Geldi

Belediye konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Başkan Bayık, Belediye-İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Adem Şıltak, Hilvan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü ve meclis üyeleriyle çalışanlar katıldı. Yaklaşık 2 saat devam eden toplantıda konuşan Bayık, belediyenin bir aile olduğunu ve her aile ferdinin sorununun tüm aileyi ilgilendirdiğini belirtti.

Bayık ‘Yaklaşık olarak 34 yıllık bir belediyecilik geçmişim var. Bunun 24 yılını çalışan olarak, geri kalanını ise Belediye Başkanı olarak tamamladım. Hem çalışan hem de başkanlık dönemleri içerisinde, çalışanlarla her zaman bir aile gibi oldum. Bugün de aynı şekilde hep beraber aynı şekilde devam ediyoruz. Hilvan’da yapılan hizmetlerin tamamında çalışanlarımızın emeği vardır. Verilen bu emek hiçbir zaman göz ardı edilemez ve edilmemelidir. İşçi alımlarında şu veya bu aile ya da kişi demeden, hiçbir fark gözetmeden alımlarımızı gerçekleştirdik. Çünkü kişiye göre işi değil işe göre kişiyi seçmek her zaman ön planda oldu. Bunun nedenine gelince de işin ehli insanlarla hizmeti yerinde ve zamanında bitirebilme amacını güttük. Bugün, çalışanlarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek de boynumuzun borcudur. Tüm işçi kardeşlerimin haklı taleplerini günün şartlarına göre iyileştirmeyi de imkânlarımız çerçevesinde gerçekleştirme çabasındayız’ dedi.