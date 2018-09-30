Çiftçi; Hepimiz Kardeşçe Bir Arada Yaşıyoruz,Provokatörlere İzin Vermeyin

Şanlıurfa Valiliği tarafından Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcilerinin, STK Temsilcilerinin ve Mahalle Muhtarlarının katılımı geniş kapsamlı bir istişare toplantısı düzenlendi. Toplantı konuşma yapan Başkan Nihat Çiftçi, Kardeşliğimizi, birliğimizi ve selametimizi bozmaya yönelik hiçbir harekete fırsat vermemiz lazım diyerek vatandaşları sağduyuya davet etti.

Yaşanan olaylarda Hukuk sürecinin devam ettiğini belirten Başkan Nihat Çiftçi, “Geçtiğimiz saatlerde Şanlıurfa’mızda asayiş noktasında bir olay vuku bulmuştur. Bu olayda Emniyet güçlerimiz gerekli olan tüm tedbirleri ve müdahaleleri gerçekleştirmiş bulunuyor. Bizlerde Şanlıurfa’da görev yapan kurum ve kuruluşlar olarak hem halkımızla olan temas ve diyalogumuz hem de şehrin bize yüklemiş olduğu bu görev olarak vatandaşlarımızı sağduyuya, selametli bir şekilde davranmaya yine bu olayı fırsata çevirmek isteyen provokatörlere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Olayın ilk dakikalarından bu yana Sayın Valimizin başkanlığında gerekli olan her şey yapılmakta. Şehrin huzuru ve sükûneti bizler için çok çok önemlidir Şanlıurfa peygamberler şehri ve derinliği olan bir şehirdir, hepimiz kardeşçe bir arada yaşıyoruz. Bu topraklar binyıllardır herkesi kardeşçe yaşatmaya imkân veren bir şehirdir. Dolayısıyla bu kardeşliğimizi, birliğimizi ve selametimizi bozmaya yönelik hiçbir harekete fırsat vermemiz lazım” diye konuştu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’de Vatandaşların provokatörlerin oyunlarına gelmemesini vurgulayarak “Devletimiz, ülkemize kabul ettiği bu insanlara burada ne şartlarda yaşayacaklarını anlatmış, Göç İdaresi ve ilgili kuruluşlarca gerekli tebligat ve duyurular yapılmış, toplum düzenine ve kanunlara uymadıkları takdirde sınırdışı edilecekleri belirtilmiştir. Suriyelilerin kontrol edilmediği, yaptıklarının yanlarına kaldığı gibi içi boş iddialarla toplumun huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Burada yaşayan Suriyeliler, karıştıkları suçlar nedeniyle adalet önünde hesap veriyor ve hak ettikleri cezaya çarptırılıyorlar. Adli merciler tarafından haklarında sınırdışı kararı verilenler de Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilerek, sınırdışı işlemleri yapılıyor” diye konuştu.

Vali Erin, 2018 yılı içerisinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Narkotik, Asayiş ve Çocuk Şubeleri ile polis merkezlerince haklarında çeşitli suçlardan işlem yapılıp, adli mercilerce serbest bırakılan toplam 639 Suriye vatandaşının Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiğini ve sınırdışı işlemlerinin yapıldığını belirtti.