Urfa’da 8 Suriyeli Tutuklandı

Eyyübiye ilçesinde 2 kişinin öldüğü ve 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 8 şüpheli,mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada;denildi.