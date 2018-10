Ekinci'den Sağduyuya Devam Çağrısı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Osmanlı mahallesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği menfur saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Ekinci, açıklamalarında sağduyu mesajları vererek önemli noktalara temas etti. Sağduyulu Şanlıurfalıların 2 vatandaşın hayatını kaybettiği menfur saldırıyı hiçbir şekilde tasvip etmedikleri gibi, adı geçen olaydan bu yana barış ve huzur timsali Peygamberler Şehri kimliğine halel getiren davranışları da tasvip etmediklerini söyledi.

Şanlıurfa’nın sabrın timsali kimliğine zarar veriyor.

Olayın ardından bazı provokatörlerin var olan kardeşlik bağlarını koparmak, telafisi mümkün olmayan hasarları meydana getirmek istediklerini belirten Ekinci ‘’Halil İbrahim Sofrası ile bereketin, Hz. Eyyüp Peygamber Makamı ile sabrın timsali olan şehrimizin kimliğine zarar vermek istiyorlar’’ dedi.

Şanlıurfa’nın kodlarıyla oynamak istiyorlar.

Provokatörlerin, Şanlıurfa’da meydana getirmek istedikleri kaos ortamı ile bin yıl önce İslam ile atılan sağlam temelle bugüne getirilen İslami ve insani duruştan uzaklaştırmak, bu vesileyle ‘’Hayra anahtar, şerre kilit’’ olan Şanlıurfa’nın kodlarıyla oynamak istediklerini de belirten Ekinci ‘’Şanlıurfa Şanlıurfalı oynanan oyunların farkındadır. Yanlışlara asla geçit vermez. Vuku bulan olayın tahkikatı konusunda Devletine güveni tamdır. Asayişi bozanlar hukuk çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından gerekli muameleyi göreceklerdir. Gördüler de. Şu anda bize düşen uzun bir zaman diliminde elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemek. Bundan dolayıdır ki her an ve her bulunduğumuz ortamda sorumlu birer fert olarak, yetkili olarak herkesi sağduyulu olmaya davet etmeye devam etmeliyiz’’ dedi.