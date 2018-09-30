Ekinci,Vatandaşları Ziyaret Ederek Hayır Dualarını Aldı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci rutin olarak gerçekleştirdiği çat kapı ev ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Her mahalleyi karış karış dolaşan Başkan Ekinci, son olarak Camikebir Mahallesi’nde yaşayan vatandaşları ziyaret ederek hayır dualarını aldı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, gerçekleştirdiği sosyal hizmet uygulamalarıyla belediyecilik faaliyetlerinde örnek çalışmalarına imza atmayı sürdürüyor. Talep, görüş ve önerileri tespit etmek ve sorunları en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturmak adına vatandaş memnuniyetini esas alan Başkan Ekinci, beraberinde eşi Ayşe Ekinci, parti teşkilatından yönetim kurulu üyesi, mahalle muhtarı, gençlik ve kadın kolları üyeleriyle birlikte vatandaşların evine misafir oluyor. Belediye olarak klasik belediyecilik hizmetlerinin dışında sosyal faaliyetlere de büyük önem veren Başkan Ekinci, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinliyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin son durağı ise Camikebir Mahallesi oldu. Camikebir Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Başkan Ekinci, gerek mahallede yaşanan sıkıntıların gerekse ailelerin eksikliklerinin giderilmesi için ekibine talimatlar verdi. Camikebir Mahallesi’nde yaşlı bir çiftin evine de misafir olan Başkan Mehmet Ekinci, aileyle bire bir görüşerek sorunları yerinde dinledi. Başkan Ekinci, 'vatandaşların talebi asla geri çevrilmeyecek' söylemini yaşatarak, yaşlı çiftin klima isteğini anında yerine getirerek ilgili birimlere talimat verdi.

‘Gönül bilincini icra etmeye çalışıyoruz insanların gönüllerine dokunmaya, dertlerine derman olmaya çalışıyoruz’ diyen Başkan Mehmet Ekinci sözlerini şöyle sürdürdü; ”Ev ziyaretleri kapsamında Camikebir Mahallemize geldik. Mahalle muhtarımız İlçe Teşkilatımız ve Sosyal Yardım Müdürlüğümüz ile beraber bu ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Gönül bilincini icra etmeye çalışıyoruz, insanların gönüllerine dokunmaya, dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak bu şekilde mazlum ve mağdur olan insanlara yardım etmeyi bizlere nasip eder. Tabii Cenab-ı Hak'tan temennimiz şudur ki; Gönül isterdi ki bu tarz hiç kimsenin ihtiyacı olmasın ama netice itibari ile imtihan dünyasıdır bu imtihan dünyasında bazıları makamları ile bazıları zenginlikleri ve bazıları fakirlikleri ile imtihan edilir. Bizlerde makamımız ile imtihan edildiğimizi düşünerek attığımız her adımı Allah rızası için atmaya çalışıyoruz bu kapsamda da bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Eşlik eden çok değerli muhtarımıza ilçe teşkilatımıza ve Sosyal Yardım Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.”

Mahalle gezileri kapsamında Başkan Mehmet Ekinci’ye eşlik eden mahalle muhtarı Hakkı Kaysı ise,” Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci’ye bu tarz yardımları yaptığından dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Allah muvaffak etsin, Allah yardımcısı olsun, Allah güç kuvvet versin.” dedi.