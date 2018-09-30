Koçyigit'de Artık Şanlıurfalı!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen İsot Festivali geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine yerli ve yabancı binlerce turisti aynı çatı altında buluşturdu. Önceki hafta 'Tarlada İsot Festivali' etkinliği ile startı verilen festivalin ikinci buluşması olan 'Tarladan Sofraya İsot Serüveni' programına ise bu kez Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Hülya Koçyiğit katıldı.

Hamarat Eller Çarşısı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Hülya Koçyiğit, alana gelir gelmez ilk olarak çiğ köfte yapan Şanlıurfalıların yanına oturarak kendisi de çiğ köfte yoğurdu. İsot işlemeli yazması ile çiğköfte yoğuran Hülya Koçyiğit ardından alana gelerek düğün fotoğrafı çekimi yapan çifti yanına davet etti ve kendi elleriyle yoğurduğu çiğ köfteyi ikram etti.

Daha sonra biber ayıran Şanlıurfalı kadınların yanına giden Koçyiğit, bu kez biberleri tohumundan ayırarak Şanlıurfa'nın çok zengin bir kültüre sahip olduğunu söyledi. Gezisine tokmakla biber döğerek devam eden Koçyiğit, son olarak biber reçeli kıydı.

Kendisi için ayrılan bölüme geçerken halayın ritmine kendini kaptıran Koçyiğit, halay başı olarak türkülere eşlik ederken, Şanlıurfalıların yoğun alkışını aldı.

Burada yaptığı açıklamasında Şanlıurfa'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Koçyiğit, "Şanlıurfa her anlamda mükemmel bir şehir. Bizim bu yöremizde tarih ve kültür ne desen var. İnşallah önümüzdeki yıl da gelerek bu güzel etkinliğe katılacağım" dedi.

Koçyiğit'e festivalde Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar eşlik etti.