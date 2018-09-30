Tatlıses Gözyaşlarını Tutamadı,Malesef..!

Dilan Çıtak, "Gerçekten hasta bir şekilde sahneye çıktım. Boyun fıtığı var, üşütme var, bir de nedense bir öksürük var. Enerjiden asla bir şey yok göreceksiniz" diyerek, programına kendi şarkısı "Malesef" ile başladı. Kıyafetlerinde siyah beyaz uyumu ile dikkatleri üzerine çeken Çıtak, performansına askılı siyah bluzla başladı. Sahne başladıktan bir süre sonra "Üşüdüm, izninizle kazağımı giyiyorum" diyerek kazağını giydi ve sahnesine böyle devam etti.Sahnesinin ilk yarısının bitiminde Dilan Çıtak, "Ne şanslıyız ki sahneyi güvenle teslim edebileceğim birisi var" diyerek kendisini izlemeye gelen sevgilisi Levent Dörter’i sahneye davet etti. Alkışlar eşliğinde geldiği sahnede Levent Dörter, "Gel Al" isimli şarkısını dinleyenlerin beğenisine sundu. Kendisini izleyenlerden istek parça da alan Dörter, İzel'in "Işıklı Yol" adlı parçasını da söyledi. Şarkının ardından sevgilisine teşekkür eden Levent Dörter "Benim de senden bir isteğim olacak" diyerek, İbrahim Tatlıses'in "Bir Ayrılık Şarkısı" parçasını söylemeye başladı.Şarkı sırasında sevgilisinin ellerini hiç bırakmayan Dilan Çıtak, çok duygulandı, gözyaşlarına hakim olamadı. Şarkının ilk dörtlüğünü söyleyen Dörter, sevgilisinin elini öperek sahneden indi. Şarkının geri kalan kısmını söyleyen Çıtak, şarkının ardından bir kez daha sevgilisine teşekkür etti. Yaklaşık iki saat süren sahne performansını başlangıç sarkışı "Malesef" ile sonlandıran genç şarkıcı alkışlar eşliğinden sahneden indi.