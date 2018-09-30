Belediye Başkan Adaylarında Aranan Kriterler Neler?

Kibirli başkanlara yer yok

Dizini kırıp sofraya oturanlar

Yerel seçimler için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren AK Parti’de isimlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülürken, aday profili için kriterler de belirlendi. Belediye Başkan adayı ve meclis üyesi adaylarında aranan kriterler dikkat çekiyor.Yenişafak'ın haberine göre, Halkla kaynaşma ve diyalog önünde engel olarak görülen ‘kibir’li başkanlar ve adaylarla arasına mesafe koyacak olan AK Parti, kendisini milletin üstünde gören kişilere vize vermeyecek. Aday incelemelerinde özellikle adil olmasına bakılacak. AK Parti millete hizmet edecek adaylarla yola devam edecek. Adaylarla aranacak bir diğer özellik sadakat olacak. Millete sadık ve sadakatli olanlar tercih edilecek.Söz konusu kriterler aday belirleme sürecinde etkili olacak. Mevcut belediye başkanları ve bu seçimde aday olacak isimlerle ilgili olarak bu kriterlere uygun olup olmadığı tek tek incelenecek. Halkta karşılığı olmayan adaylar yarış dışı bırakılacak.AK Parti kaynakları, “Kendisini milletten üstün gören insanlarla işimiz olmaz. Dizini kırıp fukaranın sofrasına oturabilecek, sohbet edebilecek insanlara ihtiyacımız var. Kibir, siyasetin zehridir. Aramızda makam mevki budalalarının yeri yoktur. Aramızda şan, şöhret sevenlerin yeri yoktur. Bizim aramızda insanlara tepeden bakanlara yer yoktur, olmayacaktır, olmamalıdır” dedi.