Şanlıurfa'da Suriyelilerin İş Yerine Zarar Verenler Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da önceki akşam Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı mahallesinde, çıkan kavgada iki kardeşin Suriyeliler tarafından öldürülmesinin ardından Şanlıurfa merkezinde yaşanan gerginlikte Suriyelilerin iş yerlerine zarar veren 30 kişi ile sosyal medyadan halkı provoke eden 15 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan 45 kişinin sorgulanmasına başlandı.