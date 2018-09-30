Çiftçi'den Suriyelilerin İş Yerlerine Saldıranlara Tepki

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi,sosyal medyadan yapılan provokasyon çağrılarına kulak ve sağduyulu hareket edilmesini istedi.Başkan Çiftçi, Eyyübiye ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği kavga ile ilgili sosyal medya üzerinden provokasyon yapanlara ve Suriyelilerin iş yerlerine saldıranlara tepki gösterdi;