Şanlıurfa'da Yüzlerce Suriyeli Sınır Dışı Edildi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2018 yılı içerisinde; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlar sonucu, toplum huzurunu bozan, çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilerek aranan ve haklarında yakalama kararı çıkarılarak ele geçirilen Suriye vatandaşlarının adli mercilerce hak ettikleri cezaya çarptırıldığını, 639 Suriyeli hakkında da sınırdışı işlemi yapıldığını açıkladı.Şanlıurfa’da önceki gün yaşanan ve iki vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan olaylar sonrası geniş katılımlı bir toplantı ile vatandaşlara sağduyu çağrısı yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede sınırdışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı.Vatandaşların, sosyal medyada çıkan söylentilere ve iddialara inanmamasını, provokatörlerin oyunlarına gelmemesini rica eden Vali Erin, “Devletimiz, ülkemize kabul ettiği bu insanlara burada ne şartlarda yaşayacaklarını anlatmış, Göç İdaresi ve ilgili kuruluşlarca gerekli tebligat ve duyurular yapılmış, toplum düzenine ve kanunlara uymadıkları takdirde sınırdışı edilecekleri belirtilmiştir. Suriyelilerin kontrol edilmediği, yaptıklarının yanlarına kaldığı gibi içi boş iddialarla toplumun huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Burada yaşayan Suriyeliler, karıştıkları suçlar nedeniyle adalet önünde hesap veriyor ve hak ettikleri cezaya çarptırılıyorlar. Adli merciler tarafından haklarında sınırdışı kararı verilenler de Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilerek, sınırdışı işlemleri yapılıyor” diye konuştu.Vali Erin, 2018 yılı içerisinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Narkotik, Asayiş ve Çocuk Şubeleri ile polis merkezlerince haklarında çeşitli suçlardan işlem yapılıp, adli mercilerce serbest bırakılan toplam 639 Suriye vatandaşının Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiğini ve sınırdışı işlemlerinin yapıldığını belirtti. 27 Eylül 2018 Tarihinde Eyyübiye’de yaşanan ve iki vatandaşın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili olarak, sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefret duyguları ile tahrik edici paylaşımlarda bulunan 26 kişinin tespit edilerek gözaltına alındığı ve adli mercilere sevk edildiği bilgisini veren Vali Erin, bu tarz suç unsuru paylaşımlarda bulunan şüphelilerin tespit ve yakalama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.