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Bu haber 29 Eylül 2018 23:36:12 Tarihinde eklenmiştir.

Vali Erin Net Konuştu,Provokatörlere Meydan Bırakılmayacak

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 27 Eylül 2018 tarihinde yaşanan, iki vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan olaylar akabinde bugün Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında bir araya gelen Kaymakamlar, Belediye Başkanları, mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile muhtarlar vatandaşlara sağduyu çağrısında bulundular.

Vali Erin Net Konuştu,Provokatörlere Meydan Bırakılmayacak

Büyük katılım nedeniyle bir otelin salonunda Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Vali Yardımcıları Ufuk Akıl ve Bahadır Güneş, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Ak Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, muhtarlar, kamu kuruluşu temsilcileri, mesleki ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

 

AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ


Önceki gün Eyyübiye’de Suriyelilerin de karıştığı, Şanlıurfalı iki kardeşin de hayatını kaybettiği olay nedeniyle üzüntülerini dile getiren Vali Erin, “Öncelikle vefat eden kardeşlere Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Baba, anne ve çocuklar olmak üzere tüm ailesine ve Urfa’ya başsağlığı diliyorum” dedi.

Olayın meydana gelmesinden hemen sonra yaralıların hastaneye intikalinin sağlandığını, olayın failiyle birlikte yardımcı ve azmettirici olan 8 kişinin çok kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığını ve adli mercilere sevk edildiğini hatırlatan Vali Erin, “Hepimizin tek güvencesi olan hukukun işlemesi sonrasında, bu faillerin adalet içerisinde hak ettikleri cezayı mutlaka bulacaklarından kimsenin endişesi olmasın” diye konuştu.

Yaşanan olayın herkesin içini yaktığını dile getiren Vali Erin, ailenin acısını hiç kimsenin yaşamasına imkân olmadığını ifade ederek, “Ancak bu acıları paylaştığımızı, yaşadıkları acıyı anlamaya çalıştığımızı, davranış tarzımızın da yine hukuk çerçevesinde, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve medeniyet ve hoşgörü şehri olan Şanlıurfamıza yakışır bir şekilde önlemlerin ve tedbirlerin alınması gerektiğini de hatırlatalım” dedi.

 

PROVOKATÖRLERE MEYDAN BIRAKILMAYACAK


Meydana gelen olay sonrası toplumun huzurunu bozmaya çalışan provokatörlerin varlığına dikkat çeken Vali Erin, şunları söyledi: Olayın yaşanmasından sonraki 48 saat içerisinde takviye gelen kolluk kuvvetleriyle birlikte, aslında aileden olmayan, bu olayı bahane etmek suretiyle, toplumsal barışı ve asayişi bozmak, hiçbirimizin iyiliğini istemeyen, Urfa başta olmak üzere Suriyelilerin yaşadığı yerlerde, daha önce de deneyimlediğimiz şekilde huzursuzluk ve fitne fesat çıkarmak suretiyle kamu düzenini bozmaya yönelik fırsat bekleyenlere, meydanı bırakmamamız gerektiğini de hatırlatmak isterim.

Urfa’da yaşanan sıkıntıların, aile ve aile yapılarından ziyade aile ile ilgisi olmayan bazı provokatörlerin, toplumu galeyana getirmek isteyen art niyetlilerin, gece yarılarına kadar sokaklarda dolaşmak suretiyle önüne geleni yakmaya yıkmaya niyetlenmiş ve şartlanmış, bu şekilde de toplumu tahrik etmeye, daha kötü bir ortamın oluşmasını amaçlayanlar tarafından gerçekleştirildiğini söylemek lazım.

 

“AİLELERİN YANINDA OLACAĞIZ”


İki gün önce yaşanan olayın tasvip edilmesinin mümkün olmadığını, ailenin yaşadığı acıyı bildiklerini dile getiren Vali Erin, Devletin tüm imkanlarıyla, hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında olacağını söyledi.

Yaşanan olayı vesile ederek, toplumu terörize etmeye çalışan, asayişi bozmaya kastedenlere karşı hiçbir şekilde devletin, kolluk kuvvetlerinin ve diğer kurumların hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğinin altını çizen Vali Erin, “Dün geceden itibaren kolluk kuvvetlerinin kamu düzenini bozmaya yönelik hareketleri engellemeye yönelik olarak sabaha kadar yürüttüğü çalışmalar sonrasında, gerek sahada, gerekse sosyal medyada bu şekilde tespit ettiği şahıslar, kişiler gözaltına alındı ve bunlar da gereği yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi. Bunların geçmişine ve yaptıklarına baktığımızda da kesinlikle iyi niyetli olmadıklarına dair tabloyu da çok net bir şekilde görebiliyoruz ve bu sonuca varabiliyoruz” diye konuştu.

 

“BASIN İYİ BİR SINAV VERDİ”


Eyyübiye’de yaşanan olayın yaşandığı ilk andan bugüne kadar, kamu düzenini en iyi şekilde tesis etmeye yönelik gece gündüz çalışan emniyet ve jandarma teşkilatına, toplumsal barışı ve huzuru korumaya yönelik büyük çaba sarfeden büyükşehir ile ilçe belediye başkanlarına, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, kanaat önderlerine ve muhtarlara teşekkür eden Vali Erin, yaşanan gelişmeleri halka doğru şekilde aktarmakla yükümlü olan Şanlıurfa basınının da bu olayda iyi bir sınav verdiğini gerek televizyon, gerek gazete haberleri ve gerekse internet haberleriyle kamuoyu ve halka yansıttıkları bilgilerin toplumu sağduyuya davet eder nitelikte olduğunu ifade etmekten mutluluk duyduğunu söyleyerek, “Onların da hakkını teslim etmek lazım” dedi.

 

BİRLİK BERABERLİK VURGUSU


Şanlıurfa’nın sosyo ekonomik gelişimi, potansiyellerinin değerlendirilmesi için birlik, beraberliğin önemine değinen Vali Erin, vatandaşların refahının artırılması, kamu düzeni ve toplumsal barışın geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal kalkınmanın daha iyi noktalara taşınmasına yönelik yoğun bir çaba içerisinde bulunduklarını kaydederek, eğitimden sağlığa, altyapıdan gençler ve çocukların geleceğine yönelik projelere kadar gece gündüz kafa yorduklarını ve Şanlıurfa’nın bulunduğu noktanın daha ileri seviyeye taşınması için çalışılması gerektiğini ifade etti.

Aynı hedefe kilitlenildiğinde birçok sorunun aşılabildiğini örnekleriyle birlikte gördüklerini belirten Vali Erin, bir yıl içerisinde Bakanlar, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, kamu kurum kuruluş temsilcileriyle birlikte aynı hedefe kilitlenilen birçok sorunu çözdüklerini hatırlattı.

Şanlıurfa’nın kalkınma ve gelişmesi için toplumun tüm kesimlerinin aynı hedefe kilitlenmesinin, şahsi ihtiraslardan vazgeçmesinin önemine değinen Vali Erin, “İnsanların birbirinin canına bir hiç uğruna kastettiği bir memlekette kalkınma olmaz” diye konuştu.

Vali Erin; Şanlıurfa’nın, binlerce yıldır medeniyet, hoşgörü ve kardeşlikle özdeşleştiğini, yapılan sağduyu çağrısının Peygamberler şehri Şanlurfa’nın bu imajına katkı sunmasını, destek vermesini diledi.

 

BUNA DUR DEMEK LAZIM


Hemen her gün yaşanan cinayet olaylarından yakınarak, cinayetin normal kabul edildiği bir anlayıştan hızla uzaklaşılması gerektiğini kaydeden Vali Erin, “Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey kalmadı. Dünyayı bırakın, Türkiye’nin hiçbir ilinde böyle bir nefret, böyle bir yaklaşımın artık bulunmadığını bilmeniz lazım. Bu yükle devam edemeyiz. Birbirimizi sevmeden, birbirimize hoşgörüyle yaklaşmadan. Her şey siyaset değil, her şey makam mevki değil. Toplum olarak bilin ki, neredeyse her gün işlenen o cinayetlerin hepsinde sizlerin de bizlerin de günahı vardır. Buna bir dur demek lazım. Bunu yaygın bir kampanya ile, silahları bırakın. Birbirinizi öldürmeyi, birbirinizi incitmeyi bir tarafa bırakın dememiz lazım, ileri gelenler, kanaat önderlerimiz, temsilcilerimiz, üyelerimiz!

Bir makam, bir mevki, bir pozisyon uğruna veya bir avuç toprak uğruna insanların bu kadar kolay katledildiği, ailesinin bağrından koparıldığı bir memleket görüntüsünden hızla uzaklaşmamız lazım” dedi.

 

BAŞKAN ÇİFTÇİ: BİRLİKTE HAREKET ETMEMİZ LAZIM


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de Eyyübiye’de yaşanan olayla ilgili devletin güvenlik güçlerinin tüm tedbirleri aldığını belirterek, kendilerinin de kamu görevlileri olarak hem halkla olan diyaloglarında hem de şehrin kendilerine yüklediği görev olarak sağduyu çağrısında bulundu.

Olayı fırsata çevirmek isteyen provokatörlere karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Başkan Çiftçi, “Provokasyonların hiçbirini tasvip etmediğimizi biz de kamuoyu ile paylaşıyoruz. İlk dakikasından bu yana, Sayın Valimizin başkanlığında bizlerle yapılan istişareler sonucunda gerekli olan her şey yapılmakta. Bugünkü toplantının mahiyeti budur. Şanlıurfa’da görev alan herkes aynı masa etrafında bir aradadır. Şehrin huzuru ve sükuneti bizim için çok çok önemlidir. Şanlıurfa bir peygamberler şehri olan, inanç derinliği olan bir yerdir. Hepimiz kardeşçe bir arada yaşıyoruz. Bu topraklar, bin yıllardır herkesi kardeşçe bir arada yaşatmaya imkan veren bir şehirdir. Dolaysıyla bu kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik hiçbir harekete fırsat vermememiz lazım. Bunun için birlikte hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirildi istişare ile devam etti.
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