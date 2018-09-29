Urfa Eski Milletvekili Hayatını Kaybetti

Bu haber 29 Eylül 2018 23:27:41 Tarihinde eklenmiştir.

19. Dönem DYP Şanlıurfa eski milletvekillerinden Suruç eski belediye başkanı Şükrü YÜKSELin kayınbiraderi 72 yaşında ki Abdürrezak Yavuz bu sabah vefat etti.Yavuz ailesi taziyelerini ise Yönlü( Mızar) köyünde kabul edecekler.