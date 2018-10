Başkan Ekinci Kur’an Kursu Binasının Açılışını Yaptı

Eyyübiye Belediyesi ve vatandaşlar tarafından Beşat Mahallesi’nde yapımı tamamlanan medrese, Kur’an kursu, taziye evi ve çok amaçlı salonun açılışı yoğun bir katılıml gerçekleşti. Açılışta konuşan Başkan Ekinci, merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Eyyübiye Belediyesi ve vatandaşların işbirliğiyle yapılan Beşat mahallesi medrese, Kur’an kursu, taziye evi ve çok amaçlı salonun açılışı yapıldı. Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan hizmeti vatandaşın ayağına götüren Eyyübiye Belediyesi, vatandaşların da takdirini topluyor. Vatandaşların mutlu ve hüzünlü günlerinde kullanacakları çok amaçlı salon, Kur’an kursu, medrese ve taziye evi Eyyübiye İlçesi Beşat Mahallesi’nde hizmete girdi. Beşat Mahallesi’nde yapımı tamamlanan kırsal konağın açılışı Şanlıurfa Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Halil Özcan’ın katılımıyla gerçekleşti. Beşat Mahallesi’nde 300 metrekarelik alana sahip olan konaklar bölge sakinlerinin hem mutlu günlerinde kullanabilecekleri hem de üzüntülü günlerinde taziye evi olarak faydalanabilecekleri alan olarak faaliyete girdi. Aynı zamanda Kur’an kursu ve medrese olarak ta kullanılacak olan tesisin açılışı dualar ve salâvatlar eşliğinde yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci,” Beşat Mahallemiz’ de yaptığımız çok amaçlı salonumuzun açılışına hoş geldiniz şerefler verdiniz. Çok değerli misafirlerimiz Eyyübiye Belediyesi olarak gerek kırsal mahallerimizde gerekse şehir merkezinde imkânlarımız ölçüsünde elhamdülillah az ya da çok her yere uzanmaya çalışıyoruz. Belki bazı yerlerimizde eksikliklerimiz olmuş olabilir netice itibariyle iyi niyet içerisinde çalışıyoruz ciddi bir uğraş içerisindeyiz. Milletvekillerimiz ve teşkilatımızın desteği ile her zaman emrinizde olmaya çalıştık. Bugün de burada güzel bir programın icrası için buradayız. Ama tabiî ki yollar yaparsınız, bu tarz binalarda yaparsınız, fiziki anlamda ihtiyaç duyulan her şeyi yaparsınız, fakat siz insanı yetiştirme konusunda eksik kalırsanız bunun bir anlamı kalmaz. Deyim yerindeyse insan ekersek insan biter dediğimiz yerdeyiz. O zaman gelin insanlar yetiştirelim, çocuklarımızı yetiştirelim. Helal, haram noktasında üstümüze düşeni yapalım, onları da bu kapsamda eğitelim. Geleceğimizi inşa edelim, imtihanı kazananlardan olmak adına da onlara iyi bir şekilde de eğilelim. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinizi selamlıyorum, Allah razı olsun diyorum. “dedi.

Şanlıurfa Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Halil Özcan ise açılışta yaptığı konuşma da emeği geçenlere teşekkür ederek,” Özellikle Eyyübiye Belediyesi, muhtarımız, Beşat mahalle sakinlerimiz ve Semerkand Vakfı’nın katkılarıyla yapılan tesiste emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çünkü geçmişte burada yaşayan bir insan olarak, 5 veya 10 köyde bir cami bulunurdu ve bir hoca bulunurdu, bir cenaze olduğu zaman yıkayacak kimse bulunmazdı. Ama Allaha çok şükür gittiğimiz her yerde hem camimiz var hem de kuran kurslarımız var, gerek yatılı gerek gündüz. Kırsal konakta emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ederim. “şeklinde konuştu.

Medrese, Kur’an kursu, taziye evi, kırsal konak ve çok amaçlı salonun açılışına; Şanlıurfa Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Halil Özcan, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Başkan Yardımları, Encümenler, Ak Parti Eyyübiye İlçesi Gençlik Kolları Başkanı, Semerkand Vakfı Eyyübiye Temsilcisi Halil Şişkin, Beşat Mahalle Muhtarı ve Beşat halkı katıldı.