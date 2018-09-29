Urfa'da, Halkı Proveke Eden Bu Kadın Kim?

Şanlıurfa'da, akşam saatlerinde sosyal medyada yayınlanan bir video akıllarda soru işareti bıraktı.Yapılan tüm uyarılara rağmen belirli bir kesim tarafından sosyal medyada yapılan miting çağrısına kulak verenler Rabia Meydanı’nda toplandı.Öfkeli grup,Suriyelilere ait işyerlerine saldırdı.Yayınlanan videoda,Urfalı olmadığı iddia edilen bir kadının şehir dışından geldiği ve Urfalıları Provoke ettiği iddia edildi.Sandalye ve sopayla Suriyelilere ait iş yerine saldıran kadının, Urfalıları büyük bir kaosun-oyunun ortasına çekmek istediği de iddialara arasında.İşte O Anlar;