Urfa'da 15 Provokatör, Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da, önceki akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesinde Suriyeli bir aile ile Türk bir aile arasında çıkan çocuk kavgasına ilişkin, olayın ardından sosyal medya üzerinden tahrik edici paylaşımlarda bulunan 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama da;denildi.