Urfa'da 15 Provokatör, Gözaltına Alındı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama da;
"27. 09. 2018 günü İlimiz Eyyübiye ilçesinde meydana gelen çocuk kavgası olarak başlayan ve ailelerin olaya karışmasıyla gelişen kasten adam öldürme ve yaralama olayı ile ilgili olarak Sosyal medya üzerinden Halkı kin ve nefret duyguları ile tahrik edici paylaşımlar yaptığı tesbit edilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, bu tarz suç unsuru paylaşımlarda bulunan şüphelilerin tesbit ve yakalama çalışmaları devam etmektedir." denildi.
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