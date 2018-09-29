Binicil Aşiretinden 'Provakatif Eylem' Açıklaması

Biniicil Aşireti Kanaat Önderleri, yaptıkları yazılı açıklamada,”Eyyübiye ilçemiz Osmanlı mahallemizde, 27.09.2018 tarihinde aşiretimize mensup akrabalarımızın Suriyelilerle çıkan tartışmadan doğan sebepten dolayı 2 akrabamız rahmetli olmuş, 2 akrabamızda yaralanmıştır.

“DEVLETİMİZE İNANCIMIZ TAMDIR”

Yaşanan hadise ilgili olarak 5’i erkek 3’ü kadın olmak üzere 8 kişi emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili olarak olay sonrası için valiliğimiz ve emniyet müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yürütmektedir. Gerekli tüm işlemlerin devletimiz tarafından yapılacağına olan inancımız tamdır.

“SÜKÛNETE DAVET EDİYORUZ”

Yaşanan hadise dolayısıyla ilimizde baş gösteren provokatif eylemler dolayısıyla hemşerilerimizi sükunete davet ediyoruz. Aşiret olarak geçmişten günümüze kadar devletimizin yanında yer aldık ve almaya devam edeceğiz. Yaşanacak olan bu konu ile ilgili tüm provakatif eylemlerin aşiretimizle ilgisinin olmayacağını, kamuoyuna duyururuz.” İfadelerine yer verdi.

