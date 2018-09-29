Şanlıurfa'da Suriyelilere Saldırılar Devam Ediyor

Ne Olmuştu?

Yapılan tüm uyarılara rağmen belirli bir kesim tarafından sosyal medyada yapılan miting çağrısına kulak verenler Rabia Meydanı’nda toplandı.Öfkeli bir grup, Suriyelilerin yoğunluklu olarak yaşadığı Topçu meydanında Suriyelilere ait iş yerlerine, saldırdı.Olay yerine çok sayıda Polis ve çevik kuvvetin sevk edilmesi ile beraber olası bir soruna karşı itfaiye ekipleri de alana intikal ediyor.Merkez Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesinde iki gün önce iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmış, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınmıştı. Güvenlik önlemleri amacıyla da aynı gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.İşte O Anlar;