Kocasını Banyoda Akrabasıyla Çırılçıplak Bastı

HERKESİ ŞAŞKINA UĞRATTI

"DUYULMAMASI İÇİN SALAĞA YATTIM"

"EŞİM ARA ARA GİDİP ONLARDA KALIYOR"

Beyaz TV ekranlarında Nur Viral'in sunumuyla ekrana gelen 'Hayatta Her Şey Var' programında kan donduran bir aldatma hikayesi gündeme geldi.İsmini vermek istemeyen bir izleyici, canlı yayına bağlanarak kocasının kendisini akrabasının eşiyle aldattığını itiraf etti. Kocasıyla kadını banyoda yakaladığını iddia eden izleyicinin anlattıkları hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şaşkına uğrattı.İşte kadın izleyicinin anlattıkları;Kocamın kardeşi kadar yakın olduğu bir akrabası, eşiyle birlikte bize misafirliğe gelmişlerdi. Adam, işi olduğu için eşini bize bırakıp dışarı çıkmıştı. Biz de evde uyuyorduk. Uyandığımda eşimin yanımda olmadığını gördüm...Sonra bir baktım ki eşim, akrabasının eşiyle banyoda çıplaktı. Onları öyle gördüğümde hiç bir şey diyemedim. Çünkü söyleseydim beni öldürürlerdi. Ses çıkarsam herkese duyurabilirdim. Ama duyulmaması için salağa yattım."Sunucunun "O kadını bir daha eve alma" sözleri üzerine izleyici şunları söyledi; "Ben o kadını eve almasam eşim ara ara gidip onlarda kalıyor. Çok yakın akraba oldukları için de kimse şüphelenmiyor."