Başkan Çiftçi'den Çiftçilere Müjde, 5 Milyon Adet Dağıtılacak!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 'URFES İsot Festivali' ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Başkan Nihat Çiftçi, "Kurum olarak kalkınmanın yerelden yapılabileceğine inanıyoruz" dedi.

Şanlıurfa'nın turizmine katkı sağlayacak olan projelerden biri olan, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan URFES İsot Festivali'nin bu yıl ikincisi düzenleniyor. Düzenlenen program içeriği hakkında bilgi veren Başkan Çiftçi, "İsot Festivali'nin tanıtımını yapmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Kurumlarımıza isot festivaline göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Amaç Şanlıurfa'nın tanıtımını kurumlar olarak ortak geliştirebilmektir. Şanlıurfa olarak birlikteliğe inanıyoruz. İsot Festivali haftasına girmiş olduk. Yıllardır Şanlıurfa için bir kültür, yaşam şekli olan isot bu aylarda evlerde bir coşku ve bayram havası yaşatır. Tarlada başlayan hasat sofrada bir yaşam biçimi olarak sürer.

Her evde kadınlarımız isotu işlemek suretiyle yoğun bir faaliyete girmiş olurlar. Yıllık kuru biber, salça ve turşusunu ekim ayı içerisinde hazırlamış olurlar. Sonbaharda isotun kızarması, acısının istenilen kıvama gelmesi bu mevsimde sağlanmış oluyor.

Bizim için önemli olan bu baharat; çarşılarımızı da süslüyor, mutfaklarımıza farklı lezzeti veren bu baharatımızdır. Bunu düşünerek hem gündemde tutmak hem Şanlıurfa'nın tanıtımını sağlayabilmek hem de bu vesile ile özellikle turizmin canlı olduğu ekim ayının başlangıcında çeşitli etkinliklerle müziği ve sanatı da canlı tutmak gayesindeyiz.

Geçen yıl birincisini düzenlediğimiz İsot Festivali'ne Şanlıurfalı hemşerilerimizin ve dışarıdan gelen misafirlerimizin ilgisi yoğundu. Bu yılda ulusal ve yerel anlamda herkesin dikkati İsot Festivali'nde. Festival günlerinde katılımın çok olacağını biliyorum" diye konuştu.

"İSOT İŞLETMECİLERİNE YER TAHSİS ETTİK"

Büyükşehir olarak şehrin tanıtımı için gerekli yatırımları yapılacağını söyleyen Başkan Çiftçi, "Bizi diğer illerden farklı kılan isotumuzu biz her şekliyle gündemde tutmak istiyoruz. Bunu sektör olarak geliştirme niyetindeyiz.

Geçen ay Büyükşehir Belediyemiz 970 dönümlük alanı kooperatifleştirdiği bu yeri isot işletmecilerine tahsis etti. Amaç isotun işlemiş olduğu alanı daha geniş tutmak hijyenik bir ortamda tezgahların kurulmasını gerçekleştirip bunun sektör olarak sürdürülebilirliğini sağlayabilmektir.

"ÇİFTÇİLERİMİZE 5 MİLYON İSOT FİDESİ DAĞITACAĞIZ"

Gerek isot üreten çiftçilerimizi gerekse de ürünün desteklenmesi gerektiğini ifade eden Başkan Nihat Çiftçi, ”Bizler yerel yöneticiler olarak hazırlamış olduğumuz bir fidanlık alanımız var. Büyükşehir Belediyesi tarafından işletiliyor. Bu alanda isot fidelerini yetiştireceğiz ve 5 milyon fideyi bedelsiz bir şekilde isot işleticilerine dağıtmış olacağız.

Sadece bununla kalmayıp hasat döneminde iyi tohumları muhafaza altına alarak mart ve nisan ayı tohumun toprakla buluştuğu mevsimde çiftçimize tohum ve gübre desteğinde bulunalım istedik. Bu şekilde yetiştirme alanını isotun yetiştirilme potansiyelini güçlü hale getirmektir amacımız. Bunun için hazırlıklar Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından yapılıyor. Tüm herkesi festivalimize davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, "İsot bizim vazgeçilmez lezzetlerimizden biridir. Bir çok hastalığa iyi gelir. Desteklerinden dolayı Başkan Çiftçi'ye ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, "Tarıma ve turizme önemli ölçüde katkı sağlayan isodun değerlendirilmesi çok önemli.

Eğer biz tarımda sağlıklı bir şekilde işletirsek ve Başkan Nihat Çiftçi'nin de dediği gibi 970 dönüm tahsis edilerek tarım sektörüne önemli ölçüde istihdam alanı sağlayacaktır. Urfa'yı markalaştırma adına çok önemli bir festival olduğunu düşünüyorum. Başkan Nihat Çiftçi'ye ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, "Urfa'nın gelişmesi ve kalkınması için önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Urfalılar olarak birlik olunması gerekiyor. Başkan Çiftçi'ye her projede elini taşın altına koyarak büyük sorumluluk aldığı için teşekkür ederim" dedi.

Şanlıurfa GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil de, "Bölgenin turizm şehri olması açısından bir şemsiye altında toplanmasını ve bir adım ileriye gitmesini istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi kadrolarına ve Başkan Çiftçi'ye çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Toplantı sonrası Başkan Çiftçi, gazetecilerden gelen soruları cevapladı.