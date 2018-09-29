Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 29 Eylül 2018 17:26:03 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Çiftçi'den Çiftçilere Müjde, 5 Milyon Adet Dağıtılacak!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 'URFES İsot Festivali' ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Başkan Çiftçi'den Çiftçilere Müjde, 5 Milyon Adet Dağıtılacak!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 'URFES İsot Festivali' ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Başkan Nihat Çiftçi, "Kurum olarak kalkınmanın yerelden yapılabileceğine inanıyoruz" dedi.

Şanlıurfa'nın turizmine katkı sağlayacak olan projelerden biri olan, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan URFES İsot Festivali'nin bu yıl ikincisi düzenleniyor. Düzenlenen program içeriği hakkında bilgi veren Başkan Çiftçi, "İsot Festivali'nin tanıtımını yapmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Kurumlarımıza isot festivaline göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Amaç Şanlıurfa'nın tanıtımını kurumlar olarak ortak geliştirebilmektir. Şanlıurfa olarak birlikteliğe inanıyoruz. İsot Festivali haftasına girmiş olduk. Yıllardır Şanlıurfa için bir kültür, yaşam şekli olan isot bu aylarda evlerde bir coşku ve bayram havası yaşatır. Tarlada başlayan hasat sofrada bir yaşam biçimi olarak sürer.

Her evde kadınlarımız isotu işlemek suretiyle yoğun bir faaliyete girmiş olurlar. Yıllık kuru biber, salça ve turşusunu ekim ayı içerisinde hazırlamış olurlar. Sonbaharda isotun kızarması, acısının istenilen kıvama gelmesi bu mevsimde sağlanmış oluyor.

Bizim için önemli olan bu baharat; çarşılarımızı da süslüyor, mutfaklarımıza farklı lezzeti veren bu baharatımızdır. Bunu düşünerek hem gündemde tutmak hem Şanlıurfa'nın tanıtımını sağlayabilmek hem de bu vesile ile özellikle turizmin canlı olduğu ekim ayının başlangıcında çeşitli etkinliklerle müziği ve sanatı da canlı tutmak gayesindeyiz.

Geçen yıl birincisini düzenlediğimiz İsot Festivali'ne Şanlıurfalı hemşerilerimizin ve dışarıdan gelen misafirlerimizin ilgisi yoğundu. Bu yılda ulusal ve yerel anlamda herkesin dikkati İsot Festivali'nde. Festival günlerinde katılımın çok olacağını biliyorum" diye konuştu.

"İSOT İŞLETMECİLERİNE YER TAHSİS ETTİK"

Büyükşehir olarak şehrin tanıtımı için gerekli yatırımları yapılacağını söyleyen Başkan Çiftçi, "Bizi diğer illerden farklı kılan isotumuzu biz her şekliyle gündemde tutmak istiyoruz. Bunu sektör olarak geliştirme niyetindeyiz.

Geçen ay Büyükşehir Belediyemiz 970 dönümlük alanı kooperatifleştirdiği bu yeri isot işletmecilerine tahsis etti. Amaç isotun işlemiş olduğu alanı daha geniş tutmak hijyenik bir ortamda tezgahların kurulmasını gerçekleştirip bunun sektör olarak sürdürülebilirliğini sağlayabilmektir.

"ÇİFTÇİLERİMİZE 5 MİLYON İSOT FİDESİ DAĞITACAĞIZ"

Gerek isot üreten çiftçilerimizi gerekse de ürünün desteklenmesi gerektiğini ifade eden Başkan Nihat Çiftçi, ”Bizler yerel yöneticiler olarak hazırlamış olduğumuz bir fidanlık alanımız var. Büyükşehir Belediyesi tarafından işletiliyor. Bu alanda isot fidelerini yetiştireceğiz ve 5 milyon fideyi bedelsiz bir şekilde isot işleticilerine dağıtmış olacağız.

Sadece bununla kalmayıp hasat döneminde iyi tohumları muhafaza altına alarak mart ve nisan ayı tohumun toprakla buluştuğu mevsimde çiftçimize tohum ve gübre desteğinde bulunalım istedik. Bu şekilde yetiştirme alanını isotun yetiştirilme potansiyelini güçlü hale getirmektir amacımız. Bunun için hazırlıklar Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından yapılıyor. Tüm herkesi festivalimize davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziraat Odası Başkanı  Ahmet Eyyüpoğlu, "İsot bizim vazgeçilmez lezzetlerimizden biridir. Bir çok hastalığa iyi gelir. Desteklerinden dolayı Başkan Çiftçi'ye ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, "Tarıma ve turizme önemli ölçüde katkı sağlayan isodun değerlendirilmesi çok önemli.

Eğer biz tarımda sağlıklı bir şekilde işletirsek ve Başkan Nihat Çiftçi'nin de dediği gibi 970 dönüm tahsis edilerek tarım sektörüne önemli ölçüde istihdam alanı sağlayacaktır. Urfa'yı markalaştırma adına çok önemli bir festival olduğunu düşünüyorum. Başkan Nihat Çiftçi'ye ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, "Urfa'nın gelişmesi ve kalkınması için önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Urfalılar olarak birlik olunması gerekiyor. Başkan Çiftçi'ye her projede elini taşın altına koyarak büyük sorumluluk aldığı için teşekkür ederim" dedi.

Şanlıurfa GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil de, "Bölgenin turizm şehri olması açısından bir şemsiye altında toplanmasını ve bir adım ileriye gitmesini istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi kadrolarına ve Başkan Çiftçi'ye çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Toplantı sonrası Başkan Çiftçi, gazetecilerden gelen soruları cevapladı.

Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayları olarak belirlenen isimleri Urfa.com Haber Sitemizde ankete sunduk. Ankete katılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda görmek istediğiniz ismi oylayabilirsiniz.
AÇIK KAPI BİR ANNENİN DAHA İMDADINA YETİŞTİ
AÇIK KAPI BİR ANNENİN DAHA İMDADINA YETİŞTİ
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in, “Devlete sığınan ve sıkıntılarının çözülmesini isteyen hiç kimsenin geri çevrilmemesi” yönündeki talimatları doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Açık Kapı Birimi çalışanları, sorunlarını çözüme kavuşturdukları bir anneyi dört çocuğuyla yaşadıkları, üzeri branda ile örtülü evlerinde ziyaret etti.
Eşini Boş Arazide Döve Döve Bayıltı
Eşini Boş Arazide Döve Döve Bayıltı
Boş bir arazide kucağında bebek olan kadın, eşi tarafından döverek bayıltıldı. Görüntüler üzerine göz altına alınan kadın eşinden şikayet olmadı
Urfalı Çocuk Bayramı Tarlada kutladı, Şiirini Pamuklar İçinde Okudu
Urfalı Çocuk Bayramı Tarlada kutladı, Şiirini Pamuklar İçinde Okudu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 29 Ekim’de okulda şiir okumak için hazırlanan öğrenci Özgür Yıldız, o gün tarlaya gitmek zorunda kaldığı için, şiirini pamuk tarlasında okudu
BAŞKAN DEMİRKOL İLE HALİLİYE’NİN TRAFİK AĞI GENİŞLEDİ
BAŞKAN DEMİRKOL İLE HALİLİYE’NİN TRAFİK AĞI GENİŞLEDİ
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un “ yol medeniyettir” anlayışıyla henüz yapılaşmanın olmadığı alanlarda, kırmızı kot uygulamasına uygun şekilde yürütülen yol açma çalışmalarıyla 18 mahallede 415 yeni yol ilçeye kazandırıldı. Haliliye’nin trafik ağını genişleten çalışmalarla, hem alternatif güzergâhlar oluşturuldu hem de yapılaşmaların gelişimine katkı sağlandı.
​Köpek, Bebek Cesedini Kafenin Önüne Bıraktı
​Köpek, Bebek Cesedini Kafenin Önüne Bıraktı
Temizlik işçileri bir kafenin önünde yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Olay yerinde inceleme yapan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde bebeği bir sokak köpeğinin ağzında getirerek kafenin önüne bıraktığını tespit etti.
​Urfa Baro Başkan Seçimleri Netleşti, Yeni Başkan Göreve Hazır
​Urfa Baro Başkan Seçimleri Netleşti, Yeni Başkan Göreve Hazır
Şanlıurfa Barosu'nun Olağan Genel Kurul seçimlerinin net sonucu açıkladı. Urfa Barosu’nun mevcut Ahmet Tüysüz’ün yerine Abdullah Öncel başkan seçildi.
Gülay Mübarek'i Tehdit Ettiği İçin Tutuklanmıştı, Tehditlerinde Cumhurbaşkanına Hakaret Var Diye Tekrar Tutuklandı
Gülay Mübarek'i Tehdit Ettiği İçin Tutuklanmıştı, Tehditlerinde Cumhurbaşkanına Hakaret Var Diye Tekrar Tutuklandı
2 yıldır Erdoğan Küpeli tarafından ölümle tehdit edilen Gülay Mübarek, sosyal medyadan yardım çağrısında bulunmuş, çağrıyı dikkate alan emniyet Erdoğan Küpeli’yi tutuklamıştı. Bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıkan Erdoğan Küpeli, özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz, Gülay Mübarek’i ölümle tehdit etmeye devam etti.
KUVEYTLİLERİN YAPTIRDIĞI YURT ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇILACAK
KUVEYTLİLERİN YAPTIRDIĞI YURT ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇILACAK
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, geçtiğimiz ay Kuveyt Necat Yardım Derneği ile protokolü imzalanan ve hızlı şekilde çalışmaları devam eden Haliliye ilçesi Bamyasuyu mahallesindeki yurt binasında incelemelerde bulundu.
Siverek ilçesinde Belediye Meclis Üyelerinin İstifaları Devam Ediyor
Siverek ilçesinde Belediye Meclis Üyelerinin İstifaları Devam Ediyor
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Belediye meclis üyelerinin istifaları devam ediyor.
Urfa'da Bulunan 12 Bin Yıllık göbeklitepede Kundalini Yoga
Urfa'da Bulunan 12 Bin Yıllık göbeklitepede Kundalini Yoga
Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'yi gezmeye gelen bir grup turist, kundalini yoga yaptı.
VALİ ERİN: CUMHURİYETİN 100’ÜNCÜ YILINDAKİ ŞANLIURFA’YI TARİF ETTİ
VALİ ERİN: CUMHURİYETİN 100’ÜNCÜ YILINDAKİ ŞANLIURFA’YI TARİF ETTİ
Cumhuriyetin ilanının 95’inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle Şanlıurfa’da verilen Cumhuriyet Resepsiyonunda konuşan Vali Erin, Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümünde Şanlıurfa’nın bölgenin parlayan yıldızı, marka bir şehir olacağını söyledi.
AÇIK KAPI BİR ANNENİN DAHA İMDADINA YETİŞTİ
AÇIK KAPI BİR ANNENİN DAHA İMDADINA YETİŞTİ
Urfalı Çocuk Bayramı Tarlada kutladı, Şiirini Pamuklar İçinde Okudu
Urfalı Çocuk Bayramı Tarlada kutladı, Şiirini Pamuklar İçinde Okudu
Askerler Nasıl Donarak Şehit Oldu?
Askerler Nasıl Donarak Şehit Oldu?
Harran kaymakamı kız Çocukların SesineKkullak Verdi
Harran kaymakamı kız Çocukların SesineKkullak Verdi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:18
Güneş
06:41
Öğle
12:16
İkindi
15:10
Akşam
17:38
Yatsı
18:54
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿