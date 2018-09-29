Son Dakika... Provokatörler Toplandı, Rabia Meydanı’nda Hareketli Dakikalar

Rabia Meydanı’na Toplanmaya BaşladılarToplanan kalabalık an itibariyle güvenlik güçleri tarafından dağıtılıyor. Olay yerine çok sayıda Polis ve çevik kuvvetin sevk edilmesi ile beraber olası bir soruna karşı itfaiye ekipleri de alana intikal ediyor. Bahçeli Evler mahallesine kadar toplanan kalapalığa güvenlik güçleri biber gazı ile müdahale ediyor.
Çiftçi UyarmıştıŞanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi 2 kişinin öldüğü 3 kişinin ise yaralandığı mahalle kavgası için sosyal medya hesabından duyuru yapmış vatandaşları sükûnete davet etmişti.
Çiftçi’nin konu hakkında; “Eyyübiye İlçesi Osmanlı Mahallesinde yaşanan menfur olayda vefat eden kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan (cc) rahmet, tüm aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sokak ve çarşılar hepimizin Şanlıurfalı kardeşlerimizi sağduyu ve sükünetli olmaya davet ediyorum.” Şeklinde yaptığı açıklamaya rağmen sükûnetini koruyamayan bazı gruplar Rabia Meydanı’nı doldurmaya başladı.
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