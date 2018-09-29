Göbeklitepe, Listeye 2. Sıradan Girdi

1-Theopetra Mağarası

2- Göbeklitepe

İngiliz Telegraph gazetesi, dünyanın en eski yerleşim yerlerinin listesini yayınladı. Listenin ilk sırasında Yunanistan’da bulunan Theopetra Mağarası yer alırken, Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe 2. Sıraya yerleşti.Yunanistan’ın teselya bölgesinde, Kalabaka'da bulunan, oluşumunu yaklaşık 65-135 milyon yıl önce tamamlayan, içerisinde 130.000 yıllık ayak izlerinin, 65.000 yıllık eşyaların, 9000 yıllık biz 15-18 yaşları arasında bir kız çocuğu kalıntılarına ve insanlık tarihinin büyük bir olasılıkla en eski duvarına, girişini buz çağının sonlarına denk gelen dönemde büyük olasılıkla soğuktan korunma amaçlı olarak 23.000 yıl önce örülen bir duvara sahip olan fakat bu duvarın yıkılma tehlikesine karşı 2016 yılında güvenlik amaçlı olarak kapatılan gizem, güzellik, ve müthiş kayıp parçalarla dolu bir mağaradır.Tarihi tam 11 bin yıl öncesine yani neolitik çağa dayanan Göbeklitepe, dünyanın en eski dini merkezi. Dahası yerleşik tarih tezleri hep “Tarım önce geldi, sonra yerleşik hayat” derdi. Ancak Göbeklitepe tezleri yerle bir etti.Çünkü Göbeklitepe’nin tarihi, tarımın ortaya çıkmasından 5 yüzyıl öncesine dayanıyor. Göbeklitepe gösteriyor ki, insanlık önce yerleşti sonra tarıma geçti. Göbeklitepe ilk kez 1963’te bilim insanları tarafından fark edildi. Asıl kazılarsa 1995’ten beri, Şanlıurfa Müzesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından yaplıyor.