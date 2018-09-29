​Urfalılar Dikkat! Rabia Meydanında Miting Planı Yapılıyor

Rabia Meydanında Miting Planı Yapılıyor

Yetkililer Harekete Geçmeli

Şanlıurfa’da yaşanan silahlı kavgadan sonra belirli kesimler, Urfa halkını kandırmaya çalışarak Rabia Meydanı’nda toplanmaları için bildiri yayınlıyorlar.Bugün, saati 16.30 olarak belirlenen eylem için seçilen mekân da Urfa’nın göbeğinde bulunan Rabia Meydanı oldu. Dün, Sosyal medya üzerinden Urfa bağlantılı sayfaların paylaşımlarının altına yazılan miting planı şu şekilde duyuruldu;“Yarın saat.16.30 bütün aşiretler topçu meydanında toplanacak. Sesimizi duyurma zamanı”Urfalı bir Facebook kullanıcısı tarafından yayınlanan bu mesajdan, Urfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve benzeri diğer hiçbir kurumun haberi olmamakla beraber, yayınladığımız bu haberden sonra yetkililerin konu ile ilgili gerekli çalışmaları başlatmaları Urfa halkının huzuru ve güvenliği adına isabetli olacaktır.