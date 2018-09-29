Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 29 Eylül 2018 13:10:57 Tarihinde eklenmiştir.

Halkın İhtiyaç Duyduğu Şekerin Tamamı Yurt İçinde Üretiliyor

Turhal Şeker Fabrikası'nın pancar alım kampanyasını başlatmak üzere Tokat'a giden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Halkın ihtiyaç duyduğu şekerin tamamı yurt içinde üretiliyor" diye konuştu.

Halkın İhtiyaç Duyduğu Şekerin Tamamı Yurt İçinde Üretiliyor

Turhal Şeker Fabrikası'nın 85. pancar alım kampanyasını başlatan ve bir konuşma yapan Bakan Dr. Bekir Pakdemirli  "Hiç şüphesiz ki geleceğin en parlak sektörü tarım olacak. Artık dünyayı doyuran, lider ülke olacak. Bunun yolu da tarımla teknolojiyi buluşturmaktan geçiyor. Daha düne kadar tarlasını sabanla süren çiftçimiz, bugün en son teknolojiyi kullanıyor ve kazancına kazanç katıyor. Artık tarlasında otonom traktör, drone ve sensör kullanan çiftçimiz var. Bu durum bizler için gurur verici" dedi.

"Gübre Fiyatlarını Yaklaşık Olarak Yüzde 15 Oranında Düşürdük"

Çiftçilere geçen günlerde müjde verdiklerini de ifade eden Bakan Dr. Pakdemirli, "Gübre fiyatlarını yaklaşık olarak yüzde 15 oranında düşürdük. Buğday ve arpa desteği yüzde 100 arttı. Artık dünya fiyatları üzerinden alacağız. Çiftçimizin yüküne ortak oluyor, onu hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Zoru hemen yapıyoruz, imkansız sadece biraz zaman alabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ortak bir projeyi hayata geçirdi. Tarım arazilerini, çiftçilerimize kiraya verme sürecini başlattık. Bu uygulama kapsamında, toplam 218 bin çiftçimize, yaklaşık 125 milyon TL destek veriyoruz. Çiftçi kardeşlerimiz artık, kendi arazisini gönül rahatlığı ile ekip biçecek. Ayrıca, çiftçimiz isterse 10 yıl sonra bu arazisini satın alabilecek. ÇKS'ye kayıtlı çiftçimiz, tarımsal desteklerden de yararlanabilecek. Aslında yapılan destekle, kirası da bedavaya gelmiş olacak. Bir taraftan da tarımsal yatırımlar için çiftçinin cebinde parası kalmış olacak. Yatırımını; traktörüne, gübresine, arazi alt yapısına yapacak" şeklinde konuştu.

"Kozalarına Hapsolmuş Devletler Büyüyemezler"

Büyük devlet olmanın bedeli bulunduğunu belirten Dr. Pakdemirli, "Kozalarına hapsolmuş devletler büyüyemezler. Sudan'da tarım arazilerini kiraladık ve yakın zamanda buralarda ekim yapmaya başlayacağız. Bize, 'Sudan'da ne işiniz var?' diyorlar. Amerika'nın, Çin'in, Hollanda'nın, Fransa'nın Afrika'da ne işi varsa bizim de o işimiz var. Gıda arz güvenliğimiz için çalışıyoruz. Farklı coğrafyalarda üretim yapabilmek geleceğimizin, üretimimizin sigortasıdır. Sudan bizim gönül coğrafyamızın bir parçası. Bizler kadim, köklü ve kudretli bir milletin evlatlarıyız. Tarih boyunca hep mazlumun, haklının ve güçsüzün yanında olmuş bir milletiz. İşte bugün bize bunun bedelini ödetmek isteyen sömürgeci bir anlayışa karşı milletçe, devletçe mücadele veriyoruz. Buradan özellikle ifade etmek istiyorum. Bu asil ve necip milleti ne Gezi ne FETÖ ne darbe girişimi ne de dolar üzerinden bir operasyon çekmeye kalkarak yıkabilirsiniz. Bunu yapmaya çalışanlar kendi enkazları altında kalacaklardır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.

"Halkın İhtiyaç Duyduğu Şekerin Tamamı Yurt İçinde Üretiliyor"

Şekerin Türkiye için milli ve stratejik bir ürün olduğunu vurgulayan Bakan Dr. Pakdemirli "Bu konuda yapılan spekülatif haberler gerçeği yansıtmıyor. Özellikle altını çiziyorum, halkın ihtiyaç duyduğu şekerin tamamı yurt içinde üretiliyor. Ülke olarak şeker üretiminde çok önemli mesafe kaydettik. Hatta Suriye ve Irak'a şeker ihraç ediyoruz." ifadesini kullandı.

Şeker Kotası 2 Milyon 700 Bin Ton Olarak Belirlendi

  Tokat Niksar'da, bir çiftçi ailesinin çocuğu olan bir dostunun kendisine anlattığı anıyı da konuşmasında aktaran Bakan Dr. Bekir Pakdemirli "'Bir paket küçük çay ve 1 kilo şekerle eve geldiğimde, beş kız kardeşimin tamamı, 'Zengin olduk' diye evden çıkıp, bağırarak beni karşıladılar. İlçe merkezinde, beş gün çıraklık yapıp kazandığım paranın tamamıyla, bu iki şeyi alabilmiştim.' Değerli dostlar, bu ülke 1970'lerde böyle bir manzarayla karşı karşıyaydı. Şeker kuyruklarını hala dün gibi hatırlıyoruz. Bakınız, nereden nereye gelmişiz. 2002 yılında 16,5 milyon ton olan pancar üretimimiz, 2017 yılında yüzde 28 artış ile 21 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Aynı dönemde uyguladığımız başarılı politikalar ile birim alandan elde edilen pancar verimi, yüzde 50 oranında artmış. 2018 yılında şeker kotaları Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenmişti. Bu dönemde, nişasta bazlı şeker kotaları, yarı yarıya azaltılmıştı. Daha önce toplam şeker içerisinde yüzde 10 olarak uygulanan nişasta bazlı şeker kotası, yüzde 5'e çekilmiş ve oluşan kota farkı, pancara tahsis edilmişti. 2018/2019 pazarlama yılına ilişkin şeker kotaları, 2 milyon 700 bin ton olarak belirlenmiştir. Bu miktarın 2 milyon 565 bin tonu pancar şekerine tahsis edilmiştir. Böylece halkımızın tükettiği şekerin tamamı yerli üretimle ve bu üretimin yüzde 95'i de pancar şekeri ile karşılanmaktadır. Şeker sektörünün sevk ve idaresi Bakanlığımızdadır" dedi.

Dr. Pakdemirli, konuşmasının ardından şeker pancarını ilk teslim eden 3 çiftçiye çeşitli hediyeler verdikten sonra 2018 yılı pancar alım kampanyasını başlattı.

Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayları olarak belirlenen isimleri Urfa.com Haber Sitemizde ankete sunduk. Ankete katılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda görmek istediğiniz ismi oylayabilirsiniz.
AÇIK KAPI BİR ANNENİN DAHA İMDADINA YETİŞTİ
AÇIK KAPI BİR ANNENİN DAHA İMDADINA YETİŞTİ
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in, “Devlete sığınan ve sıkıntılarının çözülmesini isteyen hiç kimsenin geri çevrilmemesi” yönündeki talimatları doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Açık Kapı Birimi çalışanları, sorunlarını çözüme kavuşturdukları bir anneyi dört çocuğuyla yaşadıkları, üzeri branda ile örtülü evlerinde ziyaret etti.
Eşini Boş Arazide Döve Döve Bayıltı
Eşini Boş Arazide Döve Döve Bayıltı
Boş bir arazide kucağında bebek olan kadın, eşi tarafından döverek bayıltıldı. Görüntüler üzerine göz altına alınan kadın eşinden şikayet olmadı
Urfalı Çocuk Bayramı Tarlada kutladı, Şiirini Pamuklar İçinde Okudu
Urfalı Çocuk Bayramı Tarlada kutladı, Şiirini Pamuklar İçinde Okudu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 29 Ekim’de okulda şiir okumak için hazırlanan öğrenci Özgür Yıldız, o gün tarlaya gitmek zorunda kaldığı için, şiirini pamuk tarlasında okudu
BAŞKAN DEMİRKOL İLE HALİLİYE’NİN TRAFİK AĞI GENİŞLEDİ
BAŞKAN DEMİRKOL İLE HALİLİYE’NİN TRAFİK AĞI GENİŞLEDİ
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un “ yol medeniyettir” anlayışıyla henüz yapılaşmanın olmadığı alanlarda, kırmızı kot uygulamasına uygun şekilde yürütülen yol açma çalışmalarıyla 18 mahallede 415 yeni yol ilçeye kazandırıldı. Haliliye’nin trafik ağını genişleten çalışmalarla, hem alternatif güzergâhlar oluşturuldu hem de yapılaşmaların gelişimine katkı sağlandı.
​Köpek, Bebek Cesedini Kafenin Önüne Bıraktı
​Köpek, Bebek Cesedini Kafenin Önüne Bıraktı
Temizlik işçileri bir kafenin önünde yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Olay yerinde inceleme yapan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde bebeği bir sokak köpeğinin ağzında getirerek kafenin önüne bıraktığını tespit etti.
​Urfa Baro Başkan Seçimleri Netleşti, Yeni Başkan Göreve Hazır
​Urfa Baro Başkan Seçimleri Netleşti, Yeni Başkan Göreve Hazır
Şanlıurfa Barosu'nun Olağan Genel Kurul seçimlerinin net sonucu açıkladı. Urfa Barosu’nun mevcut Ahmet Tüysüz’ün yerine Abdullah Öncel başkan seçildi.
Gülay Mübarek'i Tehdit Ettiği İçin Tutuklanmıştı, Tehditlerinde Cumhurbaşkanına Hakaret Var Diye Tekrar Tutuklandı
Gülay Mübarek'i Tehdit Ettiği İçin Tutuklanmıştı, Tehditlerinde Cumhurbaşkanına Hakaret Var Diye Tekrar Tutuklandı
2 yıldır Erdoğan Küpeli tarafından ölümle tehdit edilen Gülay Mübarek, sosyal medyadan yardım çağrısında bulunmuş, çağrıyı dikkate alan emniyet Erdoğan Küpeli’yi tutuklamıştı. Bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıkan Erdoğan Küpeli, özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz, Gülay Mübarek’i ölümle tehdit etmeye devam etti.
KUVEYTLİLERİN YAPTIRDIĞI YURT ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇILACAK
KUVEYTLİLERİN YAPTIRDIĞI YURT ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇILACAK
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, geçtiğimiz ay Kuveyt Necat Yardım Derneği ile protokolü imzalanan ve hızlı şekilde çalışmaları devam eden Haliliye ilçesi Bamyasuyu mahallesindeki yurt binasında incelemelerde bulundu.
Siverek ilçesinde Belediye Meclis Üyelerinin İstifaları Devam Ediyor
Siverek ilçesinde Belediye Meclis Üyelerinin İstifaları Devam Ediyor
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Belediye meclis üyelerinin istifaları devam ediyor.
Urfa'da Bulunan 12 Bin Yıllık göbeklitepede Kundalini Yoga
Urfa'da Bulunan 12 Bin Yıllık göbeklitepede Kundalini Yoga
Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'yi gezmeye gelen bir grup turist, kundalini yoga yaptı.
VALİ ERİN: CUMHURİYETİN 100’ÜNCÜ YILINDAKİ ŞANLIURFA’YI TARİF ETTİ
VALİ ERİN: CUMHURİYETİN 100’ÜNCÜ YILINDAKİ ŞANLIURFA’YI TARİF ETTİ
Cumhuriyetin ilanının 95’inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle Şanlıurfa’da verilen Cumhuriyet Resepsiyonunda konuşan Vali Erin, Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümünde Şanlıurfa’nın bölgenin parlayan yıldızı, marka bir şehir olacağını söyledi.
AÇIK KAPI BİR ANNENİN DAHA İMDADINA YETİŞTİ
AÇIK KAPI BİR ANNENİN DAHA İMDADINA YETİŞTİ
Urfalı Çocuk Bayramı Tarlada kutladı, Şiirini Pamuklar İçinde Okudu
Urfalı Çocuk Bayramı Tarlada kutladı, Şiirini Pamuklar İçinde Okudu
Askerler Nasıl Donarak Şehit Oldu?
Askerler Nasıl Donarak Şehit Oldu?
Harran kaymakamı kız Çocukların SesineKkullak Verdi
Harran kaymakamı kız Çocukların SesineKkullak Verdi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:18
Güneş
06:41
Öğle
12:16
İkindi
15:10
Akşam
17:38
Yatsı
18:54
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿