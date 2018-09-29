Başkan Peltek, TMO Acilen Açıklamalı!

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, çiftçinin kara gün dostu olan Toprak mahsulleri Ofisi'nin (TMO) mısır alım fiyatlarını açıklayarak, çiftçilerin yaşadığı mağduriyetin önüne geçmesini bekliyoruz" dedi.

Başkan Peltek konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Şanlıurfalı mısır üreticileri ile yaptığımız görüşmelerde, son dönemde mısır fiyatlarının çok düşük olduğunu, Şanlıurfa dışından gelen bazı art niyetli tacirlerin üreticiden ucuza ürün alarak, yüksek kar oranlarıyla mısır sattıklarını, bazılarının ise çiftçiden piyasa fiyat ortalamasının üzerinde mısır alarak, ödeme yapmadıklarını, hatta dolandırıcılığa varan durumların yaşandığını ve bu yüzden çiftçilerin büyük mağduriyete uğradığını öğrendik.

Yaşanan bu mağduriyetin de çiftçinin kara gün dostu olarak bilinen TMO'nun fiyat açıklamamasından kaynaklanması bizleri bir kez daha üzmüştür. Hem dışardan gelip üç-beş kuruş fazla vererek çiftçimizi mağdur eden art niyetli insanlara prim vermemek, hem de dürüst tüccar, komisyoncu ve çiftçileri korumak adına TMO'nun acilen mısır alım fiyatlarını açıklanmasını ve bu mağduriyetin sona ermesini talep ediyoruz.

Bu talebimizi konunun bir diğer muhatabı olan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye de ileteceğiz. Biz Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak çiftçilerimizin her zaman yanındayız, yaşadıkları sorun ve problemlerin çözümünde elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.