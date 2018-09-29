“Hoş Geldin Bebek” Projesi, 4 Yıldır Aralıksız Devam Ediyor

Başkan Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında hayata geçirilen ve kentte ilk olma özelliği taşıyan “Hoş Geldin Bebek” projesi, 4 yıldır aralıksız devam ettiriyor. Haliliye İlçesinde dünyaya gelen bebeklere, ailenin ihtiyaç duyacağı ilk ihtiyaçları projeyle karşılanıyor.

Bugüne kadar yaklaşık 20 bin bebek için hastane çıkış seti hediye eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Haliliye İlçesindeki hastanelerde dünyaya gelen bebeklerin ailelerine, doğum raporunun teslimiyle bir ay içerisinde hediyelerini taktim ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde de, dünyaya gelen bebekler için günlük olarak çıkış seti dağıtımında bulunuyor.

Dağıtılan hastane çıkış setinde; puset, ana çantası, biberon, emzik ve yeni doğan takımı yer alıyor. Her kesimin taktirini toplayan çalışmayla ilgili açıklama yapan vatandaşlar, Haliliye Belediyesine ve Başkan Fevzi Demirkol’a teşekkür ettiler.