Ödülü Urfalı Vali Güzeloğlu Aldı

Güzeloğlu: Diyarbakır'ı Tüm Zenginlikleriyle Dünyayla Buluşturmak İstiyoruz

Güzeloğlu: Bu Gelişmeler Büyük Kazanımların Habercileri

Atamdede: 5 Ayda 700 Bin Sayısına Ulaşılması Şans Değil

Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonunun (FIJET) "turizmin oskarı" olarak adlandırılan "Altın Elma" ödülü, bu yıl layık görüldüğü Diyarbakır'a törenle verildi. FIJET tarafından 29 Nisan'da gerçekleştirilen ziyarette alınan karar doğrultusunda Altın Elma ödülünün Diyarbakır'a takdimi dolayısıyla bir otelde düzenlenen törende kentin tanıtımı sinevizyon eşliğinde yapıldı. Ödül törenine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Dünya Seyahat Acentaları Federasyonu (UFTAA) Başkan Yardımcısı Çetin Gürcün, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel sekreteri Dr. Hasan Maral, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.Törende konuşan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, FIJET tarafından her yıl dünya genelinde bir kente verilen Altın Elma ödülünü Diyarbakır olarak kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu ödülün Diyarbakır'a tanıtım ve turizm alanında önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Güzeloğlu, "Diyarbakır'ın, sahip olduğu zenginlikleri, güzellikleri ve bütün değerlerini dünyaya tanıtma sürecimiz ve çalışma perspektifimizde bu ödül törenini çok önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Bu ödülü Diyarbakır ile buluşturan, Diyarbakır'a bu ödülü takdim eden başta FIJET yönetimi ve buna katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." dedi. Diyarbakır'ın insanlığın ortak mirası olan, esenliğin, çok kültürlülüğün ve hoşgörünün yaşandığı bir şehir olduğuna dikkati çeken Güzeloğlu, birlikte yaşama kültürünün en güzel sergilendiği kentlerden olduğunu vurguladı.Güzeloğlu, Diyarbakır'da farklı dine mensup kişilerin bir arada barış ve kardeşlik içinde yaşadığını, Diyarbakır'ın huzur ve esenliğin, ilim, irfan, kültür ve hikmetin kenti olduğunu aktardı. Güzeloğlu, şöyle devam etti: "Bu öylesine bir zenginliktir ki insanına, taşına, toprağına sinmiş bir birikimdir. Bugün her köşesinde bunu yansıtıyor. İnsanlığın ortak mirası olan UNESCO koruması altındaki tarihi surları, dini, kültürel ve arkeolojik varlıkları, UNESCO'nun çok önem verdiği somut olmayan kültürel miras varlıklarıyla da dünyada şüphesiz, gelinmesi, görülmesi, tanınması, bilinmesi gereken bir şehir. Diyarbakır'ı tüm bu zenginlikleriyle bütün dünyayla buluşturmak ve sahip olduğumuz bu değerleri dünyayla paylaşmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bölgede ve küresel ölçekte başta 2023 olmak üzere büyük hedeflerine doğru yolculuğunda Diyarbakır'ın sahip olduğu zenginlikleriyle çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Küresel anlamda terörizmin turizme dönük büyük etkilerini geçmişte yaşamış bir kent olarak bugün artık huzur ve güvenin şehri olarak sahip olduğumuz zenginliklerle turizmin bu güzellikleriyle tanınmayı hak ediyor ve istiyoruz. Bunu başarmaya başladık ve hedefimize kararlılıkla gidiyoruz."Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Diyarbakır'da ağırladıklarını anımsatan Güzeloğlu, Bakan Ersoy'un ziyaretleri kapsamında Türkiye'nin 2023 turizm hedeflerinde Güneydoğu'da Diyarbakır merkezli bir bölge ve çekim merkezi oluşturulması kararını verdiğini hatırlattı.Diyarbakır'ın çevresiyle bütünleşmiş, çevresini etkileyen bir merkez olduğunu ifade eden Güzeloğlu, Bakan Ersoy'un başlattığı yeni dönem ve bu ödülün birbiriyle uyum sağladığını aktardı. Güzeloğlu, şöyle konuştu: "Bunu bilerek turizmin altyapısını yetişmiş ve eğitilecek insan gücünden başlayarak fiziksel altyapı, tanıtım, kamu ile sivil ve özel kurumlar arası uyumu, sürdürülebilir turizm planlamasını ve hedef pazarlara ulaşımı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Bugün itibarıyla yaşadığımız bütün bu gelişmeler, gelecekteki büyük kazanımların habercileri ve müjdecileridir. Diyarbakır'da artan ivmeyi karşılayacak turizm, yatak ve konaklama tesislerimiz, uçuş bağlantılarımız dahil hepsinde tüm tarihlerin ve zamanların en yoğun dönemini yaşıyoruz. Geçmişteki tüm olumsuzlukların giderilerek yeni bir başlangıç sayfası açılmasında güven ve destekleri için Sayın Cumhurbaşkanına ve bakanlara, kamu ile sivil ve özel kuruluşların paydaşlarına teşekkür ediyorum." Güzeloğlu, Diyarbakır'ın yılın ilk 8 ayında 2 milyona yaklaşan havaalanı yolcu sayısıyla turistik belgeli otellerde neredeyse yüzde 100'e yaklaşan doluluk oranı ve yoğun iç turizm hareketliliğiyle çok ciddi bir ivme ve hareketlenme yaşadığını dile getirerek kentin bunu hak ettiğini, ertelenmiş ve gecikmiş bir ivmeyi bugün yaşamanın, turizme dayalı gelişmenin heyecanını yaşadıklarını aktardı.FIJET Türkiye Temsilcisi ve Türkiye Turizm Gazetecileri ve Yazarları Derneği (ATURJET) Başkanı Delal Atamdede de amaçlarının yeni birtakım destinasyonları gündeme getirerek turizme katkı sunmak olduğunu söyledi. "Turizmin ana amaçlarından biri, algı operasyonları ve ön yargıyla birbirine yabancılaştırılmış toplumların turizm sayesinde yakınlaşmaları ve kucaklaştırılmalarıdır. Bugün iyimser olarak baktığımızda hedefi yılda bir milyon turist olan Diyarbakır'da 5 aylık süreçte 600-700 bin sayısına ulaşılması bir şans değildir." diyen Atamdede, bunun devlet halk birlikteliği, çalışan sivil toplum kuruluşlarının azmi, iradesi ve memleket sevgisi olduğunu dile getirdi. Diyarbakır'ın tarihi önemine değinen Atamdede, bu mirasın bugüne kadar çok büyük bir hassasiyetle korunduğunu bildirdi. Atamdede, "İnanıyoruz ki Diyarbakır üç semavi dinin asırlarca barış içerisinde yaşadığı hoşgörü ve toleransıyla sahabe ve peygamberler şehri olarak turizme faydalı olacaktır. Gastronomi, sağlık turizmi, kongre ve seminer organizasyonu, festivallerle turizmi 12 aya yayarak bölgeye ekonomik refah ve kalkınma olanağı sağlayacaktır. Ekonomideki refahın artmasıyla Diyarbakır'ın ve Diyarbakırlının toplumsal deformasyonlara müsaade etmeyeceği kanısındayım." değerlendirmesini yaptı. FIJET olarak 47 yıldan bu yana dünyanın değişik bölgelerinde 60 ülkenin 67 değişik yerine Altın Elma ödülü verdiklerini anlatan Atamdede, şunları kaydetti: "2018 yılında turizmin oscarına misafirperverliği, hoşgörüsü, toleransı, toplumsal kucaklaşması, sürdürülebilir turizme katkıları ve tarihi, kültürel değerleriyle Diyarbakır layık görüldü. Bu karar oy birliğiyle alındı. Daha yapılacak çok şey olduğuna inanıyorum. Bir Diyarbakırlı olarak bundan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Altın Elma Diyarbakır'a hayırlı olsun."Konuşmaların ardından FIJET Başkanı ve Tunus Turizm eski Bakanı Tijanı Haddad tarafından Altın Elma ödülü Vali Güzeloğlu'na takdim edildi.